Tenemos que negociar costo de elecciones: CEE

Monterrey

El presidente de la Comisión Estatal Electoral (CEE), Mario Alberto Garza Castillo, aseguró que ante la polémica que se ha creado sobre el presupuesto para el organismo en 2018, lo más importante a tomar en cuenta por todas las partes involucradas es lograr “las elecciones más baratas que se puedan tener”.

Esto luego de que se hablara por parte de la CEE de un aumento estimado del 30 por ciento y de que se haya indicado en el Congreso una reducción del 30 por ciento para el próximo año.

“Yo no quiero entrar en la discusión, he escuchado que se pretende reducir el 30 por ciento, yo quisiera saber cuáles son los criterios para esa reducción, y si es necesario y es factible nosotros lo haremos, pero hay que sentarnos y ver cómo lo reduciríamos, y la verdad, yo no veo cómo reducirlo.

“No hay que alarmarnos, seguro estoy que el Congreso no tendrá contra la Comisión una dimensión coercitiva de esa manera”, señaló.

Aunque, reconoció, a final de cuentas que se ajustarían a lo que los diputados consideren.

“Lo importante es que Nuevo León tenga elecciones, y cuáles, las más baratas que se puedan tener, y para eso necesito sentarme, junto con el Consejo, con las instancias ejecutivas y del Congreso.

“Y mando el mensaje: de lo que los señores legisladores al final dispongan nosotros nos vamos a adecuar”, indicó Garza Castillo.

Por otra parte el presidente de la CEE aseguró que tendrá reuniones, junto con los demás consejeros electorales, con instancias ejecutivas y legislativas para explicar el porqué están solicitando un aumento de presupuesto para el próximo año.

“Pretendo tener reuniones de trabajo tanto con las autoridades correspondientes del Poder Ejecutivo, así como con quien ostente la Comisión de Presupuesto en el Congreso del Estado y co-crear este presupuesto que sea de manera objetiva y necesaria para las próximas elecciones”, adelantó.

Dentro de los argumentos de Garza Castillo aparecen la consulta popular estatal, la cual consideró, en gasto, como otra elección para gobernador, además de otras cuatro posibles consultas populares en los municipios.

“No es un año como el pasado, es un año que tiene elecciones, que tiene consultas populares, que el INE (Instituto Nacional Electoral) nos delega otro tipo de atribuciones, como recolectar el material electoral, por ejemplo, todos los paquetes electorales, habrá 6 mil 400 casillas, también tendremos delegado parte del operativo de fiscalización”, mencionó.

Cabe destacar que durante la sesión de ayer tanto los representantes de los partidos políticos como los consejeros electorales reconocieron el trabajo de Javier Garza y Garza y Gilberto Pablo de Hoyos Colofón, los cuales dejan su función el 30 de septiembre.

Los conflictos

La Comisión Estatal Electoral ha estado en el ojo del huracán por solicitar un aumento de presupuesto, mientras el Congreso ha hablado de reducción.

Mario Alberto Garza argumentó que tienen elecciones, consultas populares y atribuciones que les delega el INE, como recolectar el material electoral.

En la sesión de ayer, los representantes y consejeros reconocieron el trabajo de Javier Garza y Garza y de Gilberto Pablo de Hoyos Colofón.