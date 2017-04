'Neza' teme problemas viales por el NAICM

Nezahualcóyotl

"Al ayuntamiento de Ciudad Nezahualcóyotl nos preocupa la falta de un plan de movilidad del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, (NAICM) para la región, lo que podría generar un colapso en las vías de comunicación", informó en entrevista el presidente municipal, Juan Hugo de la Rosa García. "No estamos satisfechos con la información que nos han vertido los desarrolladores del proyecto aeroportuario".

Explicó que fue invitado a visitar las instalación y recibió información del seguimiento que se da en la construcción del nuevo aeropuerto, "pero no están previendo lo que va a originar una vez que esté funcionando en materia ambiental, abasto de agua, contaminación originada por el flujo vehicular, así como trastornos de movilidad, entre otros posibles problemas".

No tenemos conocimiento de ningún plan respecto a los circuitos viales que serán necesarios ante el arribo de usuarios, que permita el movimiento urbano del transporte particular, de pasajeros y de carga en la zona”, abundó.

El acalde, señaló que les otorgaron información, “pero lo que nos dieron a conocer es básicamente el tema de las vialidades que ellos están pensando para darle salida a los vehículos de la terminal, pero no han informado sobre la estrategia más allá del proyecto aeroportuario y qué impacto van a causar en los municipios aledaños como Texcoco, Ecatepec, Chimalhuacán, San Salvador Atenco y Neza, entre otros”.

No se ha hecho eco de nuestras preocupaciones, porque no tenemos todavía conocimiento de ningún plan para las vialidades emanado por la empresa que construye el proyecto”. Explicó que en lo particular se espera que Nezahualcóyotl reciba un gran porcentaje del flujo vehicular que llegará, salga o haga operaciones en la zona como parte de las actividades aeroportuarias.

“No dudó que el proyecto pueda representar una oportunidad de desarrollo, sin embargo, ante la falta de información su construcción puede significar un riesgo”, abundó.



Posibles desventajas

De la Rosa García, añadió que el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, va a exigir el uso de una mayor consumo en agua, va a requerir prestación de servicios para mucho más gente, “y nos va a demandar, sobre todo, construir nuevas calles y al mismo tiempo dar un mayor mantenimiento a las que se tienen en la actualidad. Ya en estos momentos con la construcción del aeropuerto hemos estado siendo afectados por la gran cantidad de vehículos que ya circulan por las vialidades de Ciudad Nezahualcóyotl, precisamente a raíz de los trabajos que se hacen en el predio”.

