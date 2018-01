Comisión de Salud pide plan de trabajo a titular

Torreón, Coahuila

Regidores de la fracción priísta piden al director de Salud, Manuel Acuña, presente su plan de trabajo anual, al igual que lo han hecho los demás titulares de las dependencias municipales.

Nadia Cristina Porras Izquierdo, décimo sexta regidora, integrante de la Comisión de Salud en el Cabildo, manifestó que han hecho llegar oficios a cada uno los presidentes para pedir la comparecencia de los directores y que presenten su proyecto anual de trabajo.

Expuso que de manera puntual se le presentó el oficio de solicitud, sin embargo a la fecha no se ha tenido respuesta.



Si bien es cierto, dijo, la ley establece tres meses para que pueda presentar el plan operativo anual y el plan municipal de desarrollo, es importante que den a conocer a la ciudadanía las acciones a realizar lo más pronto posible.

“Necesitamos en Salud, que es algo tan importante y tan elemental para todos, sobre todo en este tiempo donde nos ha recibido el invierno con un frío tan atípico y tan fuerte, que se vea y que la ciudadanía sienta y sepa que los programas están activos”.

La edil priísta señaló que por un lado ha tenido conocimiento de que no se tiene proyecto de trabajo en la dirección de Salud y por otro la presidenta de la Comisión indica que en los próximos días le llega el plan operativo anual al director.

“No se que signifique, me causa un poco de incertidumbre el que diga “le llega”, no sé si él no sea que esté trabajando y lo esté creando alguien más y además esta la cuestión de que dentro de las redes sociales y la pagina oficial de la dirección de Salud municipal ya hay programas activos”.

Detalló que se está dando seguimiento a programas activos en donde se bajaron recursos federales como el de abatización, desnutrición y contra la obesidad, sin embargo ni estos programas son informados por el titular de la dependencia.

rcm