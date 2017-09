Música sazonada con el amor a Tampico

Tampico

Con más de cinco años dedicado a la escritura de canciones y con la intención de dejar huella en su natal Tampico, Rubén Sierra Linares, se ha echado a cuesta la composición de una melodía que identifique a la zona sur del Estado, resaltando la belleza de las mujeres.

Se considera un compositor nato, pues no ha cursado ninguna carrera relacionada con la licenciatura en música y ante las complicaciones económicas, le ha sido difícil salir adelante, pero no pierde la esperanza de que la letra de su canción se quede grabada en el corazón de los habitantes de esta región.

"He escrito varias canciones, pero ahorita recientemente he plasmado la letra de una canción que habla del sur de Tamaulipas, empecé a trabajar con el texto desde hace unos cuatro meses, la melodía habla del sur del Estado, particularmente de ciudad madero y Tampico", explicó en entrevista.

Se considera un compositor tampiqueño, pues aquí nació, encontró a su pareja y procreó hijos, pero en la actualidad busca promover esta melodía en particular; asegura que hace falta mayor impulso a quienes buscan destacar plasmando en sus melodías letras que hablen de nuestra región.

"Yo veo que hay una necesidad de una canción para unificar a Tampico y ciudad madero, ya me he acercado a la Alcaldesa de esta ciudad y le he compartido la idea de que mi canción una a los dos municipios principalmente, nada más es que alguien la escuche y si les gusta pues adelante, ojalá me den esa oportunidad", dijo el cantautor.

Acompañado de su esposa, asegura que ha tocado varias puertas, pero pierde las esperanzas de un día destacar como compositor y seguir poniendo en alto el nombre de Tampico con acciones positivas que identifiquen a la zona y que las nuevas generaciones se inspiren en seguir aportando algo para su tierra natal.

"Esta canción destaca a las mujeres de Tampico y ciudad Madero, habla de la belleza de ellas y de la gente que se ha arropado en esta localidad y que viven en estas ciudades, así como de la añoranza que siente la gente que se va al extranjero por diversas circunstancias, en eso está enfocada la canción que he compuesto con todo mi cariño", subrayó Sierra Linares ante los micrófonos.

Confía en que se le abran las puertas y que su canción sea grabada y que se escuche a través de los medios de comunicación, por lo que seguirá haciéndole los arreglos correspondientes a la letra para que un día las futuras generaciones se identifiquen con ella.

"En el sur de Tamaulipas dejé yo dos corazones, Tampico y ciudad Madero, esos son mis dos amores. Tampico y ciudad madero nacieron del mismo embrión, con sus mares y sus ríos y la brisa de su playa abrazan mi corazón. Dos ciudades más que hermanas las llevo en el corazón. De mujeres muy hermosas tienen fama sí señor, cómo no serán bonitas si a ellas las maquilla Dios; con el sol se sonrojaron y la luna de la noche sus ojitos plateados iluminan", son parte de la letra de su canción, la cual presume con orgullo.

El sueño de Rubén Sierra, es que la letra de su canción titulada 'Lindo sur de Tamaulipas', se quede plasmada en algún promocional turístico y que trascienda fronteras, donde las personas que se han ido al extranjero, les traiga bellos recuerdos y la escuchen con gran nostalgia.





JERR