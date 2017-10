Multa de 1 mdp a quien venda “productos milagro”

Altamira

Autoridades han activado alerta por comercialización de productos “milagro” para bajar de peso. En su etiqueta se afirma que el ingrediente activo es la Garcinia Cambogia, planta cuyo uso no está aprobado en alimentos sin registro oficial.

La Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios, dio a conocer que estas acciones ya se llevan a cabo, a través de operativos de inspección, y añadió que las multas por comerciar artículos ilegales alcanzan el millón de pesos.

La Coepris explicó además que está prohibida su venta a través de pastillas e infusiones si no se analizaron previamente por las autoridades de la salud.

“Cuando los estándares de calidad, higiene y otros factores del insumo no fueron aprobados por la comisión no se puede asegurar que sean aptos para el consumo, por eso les pedimos no adquirir estos productos que se están ofertando principalmente mediante páginas de internet y redes sociales”.

ELGH