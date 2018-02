NL, en el "top 10" de más mujeres en prisiones

Monterrey

Nuevo León es el sexto estado de la república con más mujeres privadas de su libertad en centros penitenciarios, con 431 casos, de acuerdo con datos recabados por la organización civil Documenta.

Según los datos de la organización Documenta, recolectados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), creada en 2010 para “fortalecer el respeto y protección de los derechos humanos en México”, al cierre de 2017 había 11 mil 205 mujeres recluidas en los centros penitenciarios de las 32 entidades.

El estado de la república que presenta más casos es Guanajuato, con mil 626 casos; le sigue la Ciudad de México, con mil 549 mujeres; Estado de México, con 627; Baja California, con 556; Puebla, 466; en sexto lugar Nuevo León, con 431; mientras que los estados con menos casos son Campeche y Yucatán, con 58 cada uno.

En cuanto a la situación jurídica, Documenta detalla que de las 11 mil 205 mujeres en centros penitenciarios, 76 por ciento son del fuero estatal: de esas, 41.87 están sentenciadas y solamente 34.14 son procesadas; el 24 por ciento son del fuero federal, dividiéndose en 9.96 sentenciadas y 14.07 procesadas.

En los 431 casos de Nuevo León, las del fuero estatal representan un 73.32 por ciento: 42.43 sentenciadas y 31.09 procesadas. Mientras tanto, al fuero federal pertenecen 26.68 por ciento de las mujeres: 16.94 sentenciadas y 9.74 procesadas.

El caso de los hombres es de magnitudes mucho mayores, pues de acuerdo con Documenta en 2017 había 205 mil 626 hombres en los centros penitenciarios del país.

La Ciudad de México lidera la lista de más casos, con 29 mil 144; le sigue Guanajuato, con 24 mil 333; Estado de México, con 14 mil 996; Baja California, con 12 mil 070; mientras que Nuevo León se encuentra un poco más abajo, en noveno lugar, con 6 mil 861 casos.

En el caso de Nuevo León, los reclusos del fuero estatal representan un 79.52 por ciento: 55.12 sentenciados y 24.40 procesados. El resto, otro 20.84 por ciento, pertenece al fuero federal: 15.97 sentenciados y 4.50 procesados.

Documenta también recabó números de la violencia en las prisiones, a partir de los Cuadernos Mensuales de Información Estadística Penitenciaria Nacional de la Comisión Nacional de Seguridad, donde Nuevo León destaca con 65 incidentes, con 46 muertes a noviembre de 2017.

En este rubro, Chiapas encabeza los decesos con 58 casos, mientras que Tamaulipas tiene 45 y el Estado de México tiene 31 muertes.

En su investigación, Documenta especifica que hay estados con incidencia nula o casi nula, lo que no significa que no sean problemáticos, sino que “en muchos casos la entidad no reporta está información”. Tal es el caso de Yucatán, con un incidente en 2017, o Aguascalientes, con cero incidentes reportados.

En cuanto a la división de los delitos en Nuevo León, los datos recabados por Documenta, el homicidio encabeza los casos de reclusión, con mil 169.