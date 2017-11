En una semana, 56 denuncias de mujeres violentadas

Torreón, Coahuila

En el Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer se recibieron 56 denuncias de maltrato en una semana.

"Los delitos de género cometidos en contra de mujeres son investigados por personal especializado, conformado por ministerios públicos que se auxilian de médicos legistas y policías.

Sus investigaciones tienen como prioridad, garantizar la seguridad de la víctima y de sus hijos; por ello, se trabaja con base a un Protocolo de Medidas de Protección", explicó el delegado de la Fiscalía de Coahuila, Jesús Jasso Frayre.

Semanalmente se atienden entre 80 o hasta más personas y sólo 56 se materializaron, pero esto no significa que no haya una denuncia, lo que ocurre es que no todas, por la naturaleza de la queja, deben terminar en eso, sino se les canaliza a otras áreas.

El Centro de Justicia presta servicio de atención psicológica, de trabajo social, orientación, asesoría jurídica, atención médica y de ministerio público.

Una vez que acuden al Centro de Justicia, la autoridad realiza una acción inmediata que es la liberación de orden de restricción para evitar que la persona que la agredió continúe o se llegue a situaciones mayores.

"A los elementos de Fuerza Coahuila así como otras corporaciones policiacas, se les hace de su conocimiento para que vigilen constantemente el domicilio de la víctima", comenta el entrevistado.

dcr