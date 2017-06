Mujeres, evaluadas en empleos por características físicas: investigador

Monterrey

Las mujeres en México no solo debe enfrentarse a discriminación por su género y demás actitudes machistas que dominan en el país, sino también a una discriminación de color de piel que impacta sus oportunidades de crecimiento laboral y oportunidades de trabajo.

El investigador Raymundo Campos, del Centro de Estudios Económicos y que se ha enfocado en temas de movilidad social, explicó en entrevista con MILENIO Monterrey que según estudios que ha realizado las mujeres morenas o de piel más oscura enfrentan más dificultades para acceder a un empleo.

Las mujeres muy morenas tienen que enviar 23 por ciento más de CVs (Currículum Vitae) que las mujeres blancas para obtener el mismo número de llamadas. En hombres no encontramos ningún efecto en términos de color de piel en el estudio”, aseguró.

De acuerdo con Solís, esto está relacionado a los problemas de género y machismo que enfrenta el sector femenino en México.

Lamentablemente, en México la mujer es juzgada por su físico, y el color de piel de esta termina influyendo en cómo es percibida por la sociedad, y por los empleadores.

“Una parte de por qué impacta más a las mujeres es el estereotipo de la sociedad mexicana, que a las mujeres les pedimos cosas que no se las pedimos a los hombres.

“Se les hacen estereotipos en características físicas que a los hombres no, y esto es consistente con el tipo de estereotipos de que son evaluadas en características físicas y no solo en términos de sus conocimientos y experiencia. “En la investigación hecha sí está ligado al género, en lo que yo he hecho, sí está ligado. O afecta más a las mujeres por ser evaluadas en términos de características físicas”, consideró el especialista

Solís agregó que de acuerdo con estudios y análisis que ha hecho recientemente, en general “las personas blancas” alcanzan mejores niveles de escolaridad que aquellas con tez morena, lo que refleja el problema de desigualdad que impacta y afecta a la sociedad mexicana, dejando a un gran sector de la población en desigualdad de oportunidades de crecimiento económico y profesional.

Esto termina limitando al país en su sistema económico, lamentó.

“Todavía no podemos hacer transición a un país con un sistema económico con crecimiento incluyente donde los más desfavorecidos tengan acceso a un sistema de educación de calidad, de infraestructura, de salud, de transporte público, todavía no tenemos eso”, aseguró.