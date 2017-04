"Autoridades esperan a que muera para atender el caso"

Torreón, Coahuila

Aidé denunció la agresión que sufrió el pasado 18 de marzo por parte de su expareja, Eduardo Israel Romero, señaló que a pesar de interponer la denuncia el mismo día de la agresión, además de contar con reportes del médico legista, no se detuvo al agresor.

"El diagnóstico fue fractura de órbita, desvío del tabique nasal, ya me intervinieron quirúrgicamente, se reconstruyó el ojo, se puso un implante para mantenerlo en su lugar".





Manifestó que se trata de un trabajador del municipio de Torreón y militante del PRI, espera que el Centro de Justicia para la Mujer cumpla con su papel de brindar justicia a las mujeres violentadas.

“Fui agredida en la madrugada, veníamos de un convivio con amigos, él había bebido mucho, discutimos, intenté bajarme del vehículo, sin embargo él me agarró del cuello y me golpeó con el puño cerrado en el ojo derecho”.

Al cuestionar si era la primera agresión que sufría por parte de su pareja, la denunciante reconoció que anteriormente había detectado su conducta violenta en contra de ella, la cual se incrementaba cuando su ex pareja ingería alcohol.

Narró el violento episodio que sufrió a manos de Romero, quien ignoró su estado y la encerró en un cuarto de su casa después de amenazarla con un cuchillo, "afortunadamente se quedó dormido producto del alcohol que había ingerido en la reunión".

"Fui atendida en la Cruz Roja, me tuvieron más de tres horas, sin embargo nunca dieron reportaron a las autoridades de las lesiones y el porqué estaba herida, me sacaron radiografías y me mandaron hacer una tomografía".

Anteriormente la había golpeado con un palo de escoba, con voz entrecortada dijo: "debí haberlo denunciado antes, mi ojo y rostro estarían a salvo".





"Ese mismo día acudí al Centro de Justicia para la Mujer a interponer la denuncia, rendí mi declaración, un médico legista verificó los daños físicos, el proceso ha sido muy lento no se ha citado al agresor, anda libre y tengo mucho miedo de que me haga algo a mí o a mi familia".

“Lo grave de todo es que la autoridad siempre dice que debemos denunciar para que se haga algo, yo denuncié el mismo día, hay reporte al 911, cuentan con el parte del médico legista y no son suficientes pruebas para detener al agresor. O la autoridad espera que las mujeres estén muertas para atender el caso”, concluyó.





rcm