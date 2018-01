Era mujer, primera persona fallecida por influenza esta temporada

Guadalajara

en Jalisco durante la temporada invernal 2017-2018 corresponde a una persona del sexo femenino, de apenas 51 años de edad, quien era residente del municipio de Guadalajara. La mujer falleció en diciembre pasado.



“Lamentablemente se dio este fallecimiento. Una persona que tenía diversas comorbilidades, diabética, hipertensa, con enfermedad cardiovascular… Falleció en una unidad del Instituto Mexicano del Seguro Social como consecuencia de las complicaciones. Vale mucho la pena mencionarlo: No tenía antecedentes, es decir, la persona no había acudido a alguna de las unidades de salud a recibir la vacuna”.



Tras detallar lo anterior, el titular de la SSJ, Alfonso Petersen Farah, informó que fuera de este lamentable deceso, la enfermedad está bajo control en la entidad jalisciense. “La tendencia que tenemos es positiva. La prevalencia que tenemos de la influenza va por abajo de lo que es esperable para esta primera parte del año”.



Y es que a la semana 52 del 2017, se han notificado sólo 14 enfermos de influenza en la entidad jalisciense y el avance en la vacunación es satisfactorio, dijo. “Calculamos que habremos de cumplir la meta de aplicar cerca de dos millones de vacunas como Sector Salud, antes de que termine la temporada invernal 2017-2018”.



A la fecha, el porcentaje de vacunación supera el 60 por ciento, con más de un millón 20 mil dosis aplicadas. La fecha límite es el 28 de febrero, pero lo ideal es acudir cuanto antes, en especial enfermos crónicos, adultos mayores, niños menores de cinco años y mujeres embarazadas.



Petersen Farah apuntó que el riesgo de contagio no se ha reducido, ya que el invierno continúa y todavía se presentarán días de bajas temperaturas y frentes fríos. Usualmente, arrecian en los meses de enero y febrero, donde repuntan los casos de enfermedades respiratorias tipo influenza.



Sin embargo, las enfermedades respiratorias agudas presentan una disminución de 7 por ciento en este periodo frente a la temporada invernal 2016-2017; y de neumonías de 14 por ciento.



La temporada invernal 2017-2018 inició en octubre pasado (semana 40 del año). De entonces a la semana 52, la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal ha notificado 735 casos de influenza en todo el país y nueve decesos. Uno de ellos el de la paciente femenina en Jalisco.

MC