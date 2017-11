Laguneras a la espera de la alerta de género en Torreón

Torreón, Coahuila

Organizaciones feministas en la región lagunera de Coahuila, esperan la respuesta del estudio realizado por parte del Inmujeres para determinar si se realiza alguna recomendación a las autoridades estatales y municipales o se implementa la alerta de género.

Marsa Cruz, Coordinadora de Mujeres Generando Cambios (MUGEC), indicó que es necesario señalar que la violencia hacia las mujeres se está naturalizando.

“Ya el que te empujen no es un violencia para las autoridades, cuando es el inicio de una violencia mayor y si no lo detectemos desde el principio, vamos a llegar a lo que actualmente estamos luchando, de que no haya más feminicidio”.

“No existe voluntad política en sus agendas para la seguridad de las mujeres, siempre se enfocan en otras cosas y a nosotras nos utilizan como capital político".



Laura Díaz Aguilera, representante del Grupo Acompañantes Laguna, aseguran que ha faltado interés e información de parte de las autoridades para frenar la problemática que se presenta actualmente de violencia hacia las mujeres.

“Algunas declaraciones de funcionarios han sido muy tristes, se da uno cuenta de que ni siquiera han leído lo que es el feminicidio y la violencia hacia las mujeres, dicen que era un cuestión entre parejas y precisamente de eso se tratan, no están informados”.

Dijeron tener confianza en que ahora que el Inmujeres y la Comisión que está trabajando en la región lagunera, puedan realizar las recomendaciones necesarias que obliguen a los gobiernos a prepararse sobre el tema y a tomar las medidas necesarias.

Desde que la sociedad civil ha visto necesaria la generación de la alerta de género, indicaron, es precisamente porque el gobierno ha hecho caso omiso a las cifras de feminicidios y no se han logrado tipificar.





