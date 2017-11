Tomarán muestras de ADN a familiares de desaparecidos

Monterrey

Ante la exigencia ciudadana, la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León (PGJNL) emprenderá a partir de mañana brigadas en diversos municipios periféricos y de la zona metropolitana de Monterrey para tomar muestras de ADN a familiares de personas desaparecidas.

Leticia Hidalgo, integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, A.C., impulsó esta campaña debido a que muchos familiares de desaparecidos no podían acudir a las oficinas de la PGJNL por los tiempos de traslado y el costo.

"Solicitamos esta campaña: que se salieran de sus oficinas, que se salieran del único lugar donde tomaban las muestras de ADN y que les tomaran las muestras a todas aquellas personas que no se han acercado para poder identificar a toda esa cantidad y también con la esperanza de que la gente que estamos buscando este viva", indicó.

Las brigadas se realizarán del 6 al 10 de noviembre en los municipios de General Escobedo, Cerralvo, Monterrey, Cadereyta Jiménez, Sabinas Hidalgo, China, Montemorelos y Galeana, en un horario de 9:00 a 17:00.

Aunque señaló que se trata de un avance en las labores de identificación de restos por parte de las autoridades, también expresó que estos esfuerzos van tarde.

"Esto se debió de haber hecho desde el 2009, 2010, 2011 cuando empezaron a tener cuerpos y cuerpos que no sabían de quiénes son y pues nunca han hecho nada para regresarlos a sus hogares a donde pertenecen", señaló.

La activista informó que en Nuevo León hay más de mil cuerpos encontrados en fosas comunes del estado y otros 149 mil 709 fragmentos hallados en campos de exterminio, que no han sido identificados por familiares, pues en muchos casos las autoridades indican que se trata de migrantes, sin dar más explicaciones.

Leticia Hidalgo dirigió críticas hacia el Gobierno por no dar difusión a estas brigadas, y lamentó que nuevamente los familiares de los desaparecidos son quienes tienen que divulgar estos hechos en medios de comunicación.

"Ahorita la difusión no la han hecho el Gobierno, ni la Procuraduría, nosotros somos los familiares, los que hemos estado buscando a ustedes para hacer una difusión. Esto debería ser una campaña de medios de comunicación masiva pero bueno no entendemos por qué no lo hacen", recalcó.

Finalmente la activista dirigió un llamado a todas aquellas personas que no se han tomado una muestra de ADN a acudir a los módulos, asimismo invitó a los familiares a actualizar sus datos personales en las bases de la PGJNL, pues muchas veces los número ya no están disponibles.

General Escobedo: Unidad Médica Municipal de Escobedo, Calle Bravo #100, entre Mina y Allende, zona centro.

Cerralvo: Hospital General de Cerralvo, Av. Dr. Cornelio González Ramos #400, zona centro.

Monterrey: Hospital Universitario "Dr. José Eleuterio Gzz." Av. Francisco I. Madero S/N y Gonzalitos col. Mitras Centro.

Cadereyta Jiménez: Hospital General Cadereyta "Petróleos Mexicanos" calle Álvaro Obregón S/N entre Lázaro Cárdenas y Benito Juárez, Col. López Mateos.

Sabinas Hidalgo: Hospital General Virginia Ayala de Garza, calle Prof. Alberto Chapa, #550, col. Bellavista.

China: Centro de Salud Rural, calle Juárez, #410, entre Francisco I. Madero y Pino Suárez, zona Centro.

Montemorelos: Hospital General de Montemorelos Dr. Ámel Barocio S/N cruz con Panamá col. Barrio Zaragoza.

Galeana: Hospital General de Galeana constitución #57, zona centro.