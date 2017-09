Motociclistas en la mira por estrategia de seguridad

Guadalajara

A una semana de que el gobierno del estado y los municipio metropolitanos anunciaran una nueva estrategia de seguridad en la metrópoli, con el fin de reducir los índices delictivos, entre las primeras acciones que ya se ejecutan, se encuentra la revisión de motociclistas en la vía pública, pues las autoridades han diagnosticado que en una importante cantidad de delitos se ha detectado el uso de estos vehículos motorizados, de los cuales tan solo en Guadalajara, los últimos dos días se han asegurado un centenar de unidades.

Luego del anuncio efectuado por los alcaldes y el gobernador, los cuerpos policíacos en coordinación con la Secretaría de Movilidad, han implementado operativos permanentes para la revisión de motocicletas, en los que verifican principalmente el cumplimiento de la norma para el circular en motocicleta, como es el uso de casco, que las unidades porten placas, los conductores chaleco de identificación y que cuenten con los documentos en regla.

La medida tiene diversas perspectivas, por ejemplo, Javier, que es motociclista desde hace algunos años, al ser consultado por MILENIO JALISCO sobre estos operativos, consideró que la medida pone a los motociclistas como delincuentes, “yo entiendo eso de los motoratones pero también hay motociclistas decentes y ahora con esto pareciera que todos somos delincuentes y que nos andan cazando, no se me hace bien”, señaló, en tanto que otro entrevistado, también usuario de moto, indicó que no ha tenido problema, “me parece que es más como para los que se ven sospechosos, yo la verdad no uso el chaleco reflejante pero todo lo demás lo tengo bien y nunca me han parado, también cuido circular de manera adecuada para no dar motivos, aunque sí me parece que no nos podemos engañar, no todos los delitos se cometen en moto y eso lo deben saber las autoridades”, explicó.

En la capital del estado, el operativo se comenzó a implementar el pasado 20 de septiembre y en un corte al día 22, la Comisaría de Seguridad Ciudadana dio a conocer que han asegurado un total de 108 motocicletas por diferentes razones, entre ellas la falta de papeles que acrediten la propiedad de la unidad, documentos incompletos o por portar placas con alguna irregularidad, además, han aplicado cerca de 186 infracciones, también por diferentes motivos.

En Zapopan también se implementó este esquema de vigilancia y aunque no han ofrecido datos sobre el resultado del mismo, el alcalde Pablo Lemus, anticipó que podría ser una estrategia que ayude a bajar los índices, ya que en Zapopan, han detectado el uso de la motocicleta tanto en robos, como homicidios, “el 95 por ciento de los asesinatos y robos conejeros se comenten por dos fulanos que van en una motocicleta sin sus chalecos respectivos, con las placas, con el casco, es decir, ahora además de la Secretaría de Movilidad, también las patrullas de la Fiscalía General del Estado de Jalisco y las policías municipales estarán deteniendo motocicletas que no estén portando sus chalecos respectivos, le apostamos a disminuir el homicidio y le apostamos también a disminuir este tipo de robos como el conejero o como el robo a bancos”, explicó el alcalde.

Tlaquepaque por su parte, también ha puesto especial atención en el uso de motocicletas y este sábado, reportaron la detención de un individuo en una unidad con reporte de robo, “en el recorrido de vigilancia del grupo motorizado de esta Comisaría, sobre el cruce de Prolongación Zalatitán y Patria, en la colonia Parques de Tlaquepaque, avistaron a un individuo a bordo de una motocicleta de la marca Italika, modelo 2017, Al realizarle la revisión precautoria al ahora detenido no se le encontró nada ilegal, sin embargo al verificar el estado de la matrícula, se informó que cuenta con reporte de robo del día 16 de septiembre del año en curso”, indicó la comisaría.

Además de tener una tendencia a disminuir los delitos, la medida obligará a los motociclistas a entrar en regla y apegarse a los lineamientos que marca la ley de movilidad, pues para no ser detenidos y correr el riesgo de que les sea asegurada su unidad, deberán circular con todas las especificaciones de la ley, en tanto que aquellos que por alguna irregularidad les sea asegurada su moto, tendrán que poner la misma en regla antes de poder recuperarla y luego de cubrir el costo del resguardo que es de 16 pesos por día.

CLAVES

Tan sólo en 48 horas en Guadalajara

108 motos aseguradas por diferentes irregularidades, dos de ellas con reporte de robo

01 vehículo tipo razer asegurado

04 vehículos particulares remitidos

02 vehículos de alquiler (taxi) remitidos

786 infracciones de movilidad municipal y del estado

