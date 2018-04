Líderes de Morena en Coyoacán se pasan al 'Frente'

Ciudad de México

Unos tres mil líderes territoriales, de organizaciones sociales y ciudadanos agrupados en las organizaciones Coordinadora Democrática los Pedregales (CDP), la Voz de Coyoacán y Red de Jóvenes de Coyoacán, anunciaron su separación de Morena para unirse a la coalición Por México al Frente.

Acusaron de irregularidades e imposiciones al interior del partido en el actual proceso electoral.

Gustavo González Mata, ex consejero estatal de Morena, anunció que se suma a la coalición formada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

"Quiero expresar mi renuncia a Morena, toda vez que demostró ser más perverso que lo que critica, pues es un partido que quiere llevar al poder a gente que no representa las causas verdaderas ni populares", dijo González Mata.

"No podemos apoyar candidaturas por 'dedazo' de gente que no representa la voluntad del pueblo, no camina las calles y no sabe la necesidad de cada uno de los vecinos que habitan Coyoacán", agregó.

Aseguró que se van al Frente Por México más de tres mil votos, que representan a personas que "se han preocupado por la comunidad, que han hecho obra pública, que han atendido problemáticas manifestadas por los vecinos".

Afirmó que impulsarán el triunfo del candidato presidencial del Frente, Ricardo Anaya, y el de Alejandra Barrales, para la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México; así como las candidaturas de Manuel Negrete, Iván Guevara y Valentín Maldonado en la demarcación.

"Me sumo con plena convicción al equipo del compañero Mauricio Toledo, porque todos ellos son compañeros de lucha, pudimos haber tenido diferencias, pero hoy reconocemos que son los únicos que han trabajado por la gente, ya que han caminado sus calles y conocen perfectamente la delegación Coyoacán. Vamos a demostrar que pueden más los candidatos de trabajo que los candidatos por 'dedazo'", expuso.

Gustavo González Mata advirtió que en los próximos días harán público un video que demuestra las elecciones por 'dedazo' de los candidatos de Morena.

"Vamos a hacer público en los próximos días un video que comprueba que la designación del diputado por el distrito XXXII, Carlos Castillo, fue por dedazo", dijo González Mata.