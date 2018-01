Empoderar 'Moorelear Todo el Día' el reto para este 2018

Torreón, Coahuila

Integrantes del Colectivo 'Moorelear Todo el Día', aseguran que continuarán trabajando con o sin apoyo departe de las autoridades, como lo han venido haciendo durante 1 año 4 meses.

La coordinadora Rosario Pedraza, manifestó que durante el tiempo que llevan realizando actividades artísticas y culturales en el Paseo Morelos, se ha tratado de restablecer el tejido social entre los locatarios, fomentando la economía y el rescate de los espacios públicos.

"Si nosotros no actuamos, si como locatarios, como vecinos, habitantes de La Laguna no hacemos algo, por supuesto que el resultado no va ser positivo, es por eso que es importante este espacio y que se replique no sólo aquí sino en toda La Laguna".

Señaló que la finalidad en este año, es empoderar a 'Moorelear Todo el Día', por lo que seguirán insistiendo para tener voz y voto en el Consejo Consultivo Municipal del Paseo Morelos, ya que son el único movimiento activo.

Indicó que ya sostuvieron pláticas con la nueva administración a quien le solicitaron el apoyo de sillas, para que la ciudadanía pueda disfrutar de las actividades.

Reconoció el apoyo de los artistas laguneros que en cada edición participaron, personas de gran valor y especialistas en su ramo.

"Este es un programa que quiere llegar más lejos, que quiere llevar algo a largo plazo de manera organizada y que este paseo no se vuelva una verbena popular y que luego vendan de todo".

Invitaron a las cámaras empresariales y a las asociaciones civiles para que se incorporen.

dcr