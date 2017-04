Extensión de plazo podría ser para regular operación, dicen diputados

Monterrey

Ante el anuncio del Gobierno del Estado de que la Norma Ambiental Estatal de Emergencia que tenía vigencia el 19 de abril, será ampliada por seis meses más, la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso del Estado alertó que pudiera tratarse de un engaño, y que en realidad están otorgando un plazo para que las pedreras se regularicen.

El legislador priista Héctor García declaró que cuando acudió el gobernador, Jaime Rodríguez ante el Congreso local prometió cerrar las pedreras, pero que al cabo de unos días las volvieron a abrir, y que posteriormente se les dio de plazo hasta este mes para regularizarse y no contaminar, y que duda que cumplan, no solo en este mes, sino en seis meses más de aplicación de la norma.

“Me parece que nació de un engaño esa situación, recordemos que en una de las ocasiones que acudió el gobernador del estado al Congreso prometió el cierre de las pedreras, habría que preguntarse porque lo prometió el cerrar unos cuantos días y luego las volvieron a abrir, y segundo, yo creo que ese es un tema que urge, así como todo lo que tiene que ver con lo ambiental, porque si bien son empresas que cerrarlas causaría un daño inmediato a la gente porque ellos producen arena, blocks, todos los materiales para construcción.

“Creo que no puede ser por plazos, yo estoy seguro que ni en los seis meses van a cumplir (...) la verdad es que parece que desde un inicio fue un engaño el haber prometido cerrarlas”, explicó.

Por su parte, Marcelo Martínez, diputado del PAN, comentó que él tiene entendido que la prórroga es por seis meses para la aplicación de la norma, y no que se le estén dando seis meses más a las pedreras para adquirir el equipo necesario para no contaminar, por lo que al cumplirse el 21 de abril, deberán haber cumplido y de no ser así, los deberán cancelar.

“Ya lo estuve checando y por lo que he entendido no es una prórroga, le están dando seis meses más de licencia a la ley, no le están dando seis meses más de prórroga a los pedreros para cumplir”, dijo.

Patean el balón para no clausurar: PVEM

El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Édgar Salvatierra, consideró que el Gobierno del Estado solo está “pateando el balón” al aplazar seis meses más la aplicación de la norma ambiental que regularía a las pedreras.

Además, consideró que la decisión del Estado de emitir una consulta pública durante 20 días hábiles para recabar las observaciones de especialistas en materia ambiental y endurecer la ley, es una simulación para buscar implementar la verificación de los automóviles.

“Si no clausuraron ninguna cuando el gobernador en su medio informe así lo mandó, ahorita que les están dando chance de ampliarse otros seis meses para cumplir con la normativa, simplemente es patear el balón para no clausurar otra vez las pedreras.

“Primero vamos a ver si no quieren meter ahí (dentro de la consulta pública) lo de la verificación vehicular porque por ahí puede ir también la jugarreta de estos hombres que quieren implementar un cobro a todos los ciudadanos con el pretexto de la verificación vehicular”, manifestó.