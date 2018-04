Buscan 8 candidatos la alcaldía de Monterrey

Monterrey

En un escenario insólito, ocho candidatos se disputarán la alcaldía de Monterrey en este proceso electoral.

Dentro de la lista, tres ya fueron presidentes municipales, y otros tres han contendido por este cargo anteriormente, por lo que casi todos ya son caras conocidas.

Sin importar las diferencias ideológicas y de partido, todos coinciden en que los principales problemas de la ciudad son la seguridad y la movilidad.

Algunas de las promesas que más destacan son inversiones en inteligencia policiaca, vigilancia total a cargo del municipio y obras viales en el sur y el poniente de la ciudad.

Ciertos aspirantes resaltan la importancia de combatir la contaminación a través de acciones de reforestación, roof gardens y concientización de los ciudadanos. Otros consideran importante aprovechar algunas áreas del río Santa Catarina para crear espacios de recreación y deporte, y otros plantean perforar cerros.

Desde servicios públicos hasta desarrollo urbano y transparencia, a continuación se presentan algunas de las propuestas más significativas de los candidatos a la alcaldía regiomontana.

MILENIO Monterrey se dio a la tarea de entrevistar a los aspirantes, para conocer sus planteamientos.

Adrián de la Garza, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Felipe de Jesús Cantú, del Partido Acción Nacional (PAN); Patricio Zambrano, de la coalición Juntos Haremos Historia.

También se habló con Adalberto Madero, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM); Iván Garza, que representa a Movimiento Ciudadano (MC); Aldo Fasci, aspirante idependiente; Enrique Barrios, de Nueva Alianza; y Ana Villalpando, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

***

PAN

Metro subterráneo, el plan más ambicioso de Felipe

Felipe de Jesús Cantú ya fue alcalde de la ciudad de 2000 a 2003, 15 años después, y con el lastre de la derrota como candidato a gobernador, busca de nuevo la presidencia municipal.

Asegura que sabe gobernar, y esta vez lo hará mejor.

Al igual que sus opositores, considera que la problemática más urgente es la seguridad. Como solución sugiere que la Policía Regia vigile todo el territorio de la ciudad, pues piensa que el convenio con el Estado solo sirve como pretexto para evadir responsabilidades.

La meta es que una patrulla pase ocho veces al día por cada domicilio de Monterrey, con una respuesta de 10 minutos o menos.

Respecto a los servicios públicos, el candidato promete resolver las quejas en 24 horas y afirma que no será necesario más personal, sino hacer labor de organización.

Otra de sus prioridades es la vialidad y movilidad, pues plantea la extensión de la avenida Puerta del Sol y la habilitación de Paseo del Acueducto, Paseo de la Luz y Antiguo Camino a Villa de Santiago, como avenidas en la zona sur, además de retornos elevados.

Sin embargo, la propuesta más ambiciosa es la construcción de un Metro subterráneo financiado por la iniciativa privada.

***

VERDE ECOLOGISTA

“Maderito” iría por un incremento salarial a policías

Pese a su cuestionado desempeño como alcalde por supuestas prácticas de corrupción, y tras convertirse en un fenómeno cómico de las redes sociales, el ahora ex panista, Adalberto Madero Quiroga, quiere volver a gobernar la capital del estado.

Maderito asegura que él nació para ayudar a los demás, para hacer propuestas, constantemente hace referencia a su administración municipal. En términos prácticos, se compromete a repetir las mismas acciones.

Una de ellas es el aumento a los salarios de los policías, a fin de fortalecer la seguridad. Recuerda que durante su gobierno otorgó un aumento de 52 por ciento a los policías, y que el tiempo de respuesta era de tres minutos.

Todo ello lo atribuye a la corrupción. “¿Qué vamos a tener que hacer? Erradicar la corrupción de una vez por todas y darles un sueldo digno a los policías”.

En desarrollo urbano y espacios públicos, el aspirante promete trabajar de la mano con expertos y desarrolladores para potenciar el crecimiento vertical en el centro de Monterrey. Asimismo, garantiza mejoras en las banquetas y la limpieza, además de mantenimiento constante a las plazas.

***

PRI

Invertiría Adrián en fortalecer a la Policía Regia

Tras nueve años de gobiernos del PAN, en 2015 el priista Adrián de la Garza logró el triunfo en Monterrey.

Asegura que le gusta es la idea de quedarse en la alcaldía tres años más, para dar continuidad a los proyectos que inició, entre ellos el crecimiento de la Policía Regia, el saneamiento de las finanzas y el bacheo.

Aunque admite que la promesa que no pudo concretar fue la cesión total de la vigilancia a la Policía Municipal.

Es por eso que reitera esta propuesta en materia de seguridad. Para ello, plantea al Gobierno del Estado invertir en partes iguales a la unificación de la corporación.

“El municipio de Monterrey también está dispuesto a aportar dinero y herramientas para fortalecer a la Policía”, afirma.

Sobre servicios públicos, el contendiente resalta los logros en bacheo con el programa Vialidades Regias y ahora la meta es reparar el asfalto de casi cuatro millones de metros cuadrados.

En temas de vialidad y movilidad, apostará por ampliar un carril la carretera Nacional. Además, en coordinación con el Estado, buscará potenciar el transporte público en la zona sur y promover los usos mixtos, en aras de que la ciudad se desarrolle.

***

JUNTOS HAREMOS HISTORIA

Asegura “El Pato” que él atendería a ciudadanos

Aunque hay quienes no lo tomen en serio, las intenciones de Patricio Zambrano, ex Big Brother, para contender otra vez por la alcaldía de Monterrey son muy reales. De hecho, ahora tiene la seguridad de que ganará con un margen “de tres a uno”.

Se enorgullece de ser un ciudadano y jamás haber estado afiliado a un instituto político, presume que no ha recibido un solo peso del erario y que incluso renunció al financiamiento público para su campaña. Alardea de tener muchos amigos empresarios, pero asegura que no les pide favores para no crear compromisos.

Su motivo para competir es el hartazgo, pues, acusa, los candidatos son los mismos de siempre.

Pato se niega a hacer propuestas hasta adentrarse en los tiempos de la campaña, sin embargo, continúan vigentes sus ideas sobre la transparencia y el servicio público.

En ese sentido, sigue en pie su plan de atender personalmente las quejas de los ciudadanos en la planta baja del Palacio Municipal, así como difundir su número telefónico para que lo contacten de forma directa.

Asegura que renunciará a su salario como alcalde, sin especificar a qué lo destinará.

***

NUEVA ALIANZA

Barrios haría tunel de Leones a Constitución

Aunque hace tres años no logró los votos suficientes para que su partido (Humanista) conservara el registro, el ex panista Enrique Barrios vuelve a postularse como candidato a la alcaldía regiomontana, pero ahora con la bandera de Nueva Alianza.

El político externa su preocupación ante la incapacidad de los actuales funcionarios; le molesta que no se atrevan a pensar “en grande”.

Por eso prefiere hacer propuestas radicales. En vialidad y movilidad, temas que más le preocupan, plantea construir un túnel que conecte el paso en la avenida Paseo de los Leones rumbo a Constitución, similar al de la Loma Larga.

Lo mismo plantea en la zona sur, con el fin de que Paseo del Acueducto tenga una salida rumbo al Huajuco, y además de ello, sumar un segundo piso en la carretera Nacional.

Respecto a la interconexión Macroplaza-Valle Oriente, cree que lo ideal es también un túnel y no una vialidad que pase encima del cerro.

También considera urgente elevar la avenida Constitución para permitir que cuatro carriles desciendan directamente a Gonzalitos, una vía de gran tráfico.

***

INDEPENDIENTE

Fasci plantearía solo tener 3 secretarías municipales

Aldo Fasci, candidato independiente a la alcaldía de Monterrey, vio como prioridad atender el tema de la inseguridad en el municipio mediante tres líneas de acción: primero propuso crear una nueva policía con más elementos; segundo operar la corporación policiaca con un solo mando entre el Estado y el municipio, y tercero detonar el crecimiento económico para evitar los robos.

Asimismo, adelantó que para generar ahorros y acabar con la burocracia en el gobierno se eliminarían todas las secretarías municipales y solamente operarían tres: una secretaría de Gobierno, otra que encabezaría un city manager que administraría las finanzas.

Explicó que operaría una tercer área encargada de generar políticas públicas para reducir los índices de inseguridad que abarcaría la cultura como prevención del delito, el desarrollo urbano como detonante de la economía y el mando de las corporaciones policiacas.

Además, el candidato regio se opuso rotundamente a la interconexión entre la colonia Independencia y Valle Oriente, y dijo que en caso de llegar a encabezar el municipio detendría el proyecto.

***

MOVIMIENTO CIUDADANO

Propone Iván que se retomen casetas de vigilancia

Luego de su irremediable fracaso en la contienda de 2015 y su posterior renuncia al PAN, Iván Garza fue abanderado por el partido naranja en su segundo intento por conseguir la alcaldía de Monterrey.

Si bien asegura que por años trabajó en el activismo, dice que es desde el gobierno donde se pueden hacer cambios estructurales para mejorar la ciudad. Además, presume que su planilla es cien por ciento ciudadana.

Una de las prioridades en su agenda es la seguridad. Propone que la Policía Municipal retome las casetas de vigilancia que actualmente están abandonadas en las colonias, a fin de agilizar el apoyo en casos de emergencia.

Aunado a ello, Garza señala que es importante el aspecto preventivo, con labores de reconstrucción del tejido social. Facilitar el empleo y el estudio a los jóvenes, dice, hará que muchos se aparten de la delincuencia.

Una medida drástica que tomará en su gestión es exhibir a los corruptos. El objetivo es dejar precedentes en materia de transparencia, y esto será acompañado por una iniciativa para inhabilitar de por vida a los servidores públicos que tengan un desempeño dudoso.

***

PRD

Acabar con corrupción, la bandera de Villalpando

El problema más grande que existe en Monterrey es la inseguridad, por lo que acabar con la corrupción que existe en los cuerpos de seguridad es la principal propuesta de la candidata del PRD a la alcaldía de Monterrey, Ana Villalpando.

La candidata del PRD dijo que uno de sus principales objetivos es mejorar la seguridad en la capital del estado, pues las familias ya no pueden salir a la calle como antes solían hacerlo, por el problema de violencia que existe en la entidad.

Para esto, explicó, de llegar a la presidencia municipal tendría cero tolerancia a la corrupción, en específico a la que existe en los cuerpos policiacos, pues asegura que los elementos tienen cuotas y moches que cumplir ante los altos mandos.

“Cero tolerancia a los mandos que piden moche a los policías de la calle, existe esa red de corrupción que se les hace fácil”, comentó.

Para solucionar esta situación, Villalpando dijo que cortarán de raíz el problema, dando mejores sueldos a los altos mandos, además de que buscará que los policías vuelvan a tener cercanía con la sociedad.