Crecerá Semadet la red de monitoreo del aire en 2017

Guadalajara

Una herramienta básica para hacer frente a la crisis de calidad del aire que vive Guadalajara, es la capacidad de medirla de forma adecuada y precisa. Por eso, uno de los primeros proyectos que apoyará el naciente Fondo Ambiental del estado de Jalisco, o Fondo Verde, es modernizar las diez estaciones existentes, ampliar los gases monitoreados y tratar de incorporar zonas de la metrópolis que actualmente no son registradas.



La directora de calidad del aire de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), Adriana Rodríguez, explica: "no nada más se va a invertir en mejorar los instrumentos de medición, como bien se menciona en el caso de las partículas suspendidas menores a 2.5 micras; hemos tenido problemas para poder activar los equipos que ya se encuentran en algunas estaciones, pensamos que el siguiente año ya tendremos seis estaciones más monitoreando el PM2.5, sin embargo, nosotros buscamos que la totalidad de los sitios cuenten con esta medición".



Así, "en el tema del sistema de monitoreo atmosférico, la proyección que tenemos es de una inversión de no menos de 45 millones de pesos; esto obedece también al tipo de cambio que ahora tenemos con el dólar, que definitivamente va a impactar en los precios de las tecnologías que vamos buscando incorporar al sistema de monitoreo atmosférico, en los próximos dos años".



Entre las cosas que se busca incorporar, añade, "no es nada más el tema de PM2.5; estamos buscando también tener ya algunos equipos para protección del suministro de energía de las estaciones [actualmente puede fallar]; también queremos incorporar la medición de algunos tóxicos en el aire, como el benceno, tolueno, el gileno; ya tenemos unos estudios previos del Instituto Nacional de Ecología, que dicen que Guadalajara es una ciudad con altos niveles de estos contaminantes, aunque todavía no están normados; pero se busca en los próximos meses arranque un grupo de trabajo para normar a algunos de estos contaminantes; queremos también estimar en qué concentraciones andamos, y por otro lado fortalecer también el monitoreo de carbono negro, un contaminante del que se habla mucho, ya que no nada más tiene los efectos en la salud en forma de partículas, sino que también tenemos su efecto en cuanto a cómo atrapa y conserva calores, es decir, es también un compuesto contaminante de vida corta que está agudizando el tema del calentamiento global".



El camino es medir por toda la ciudad y determinar cuáles son las fuentes de donde provienen estos gases perjudiciales para la salud y el ambiente.



Las diez estaciones de monitoreo ofrecen información confiable de lo que flota en la atmósfera dos kilómetros en torno a cada una de ellas; esto genera áreas de opacidad. "Reconocemos que sí hace falta la cobertura en toda el área metropolitana; sin embargo, el sistema como está operando sí tiene una representatividad considerable, podemos estimar 80 por ciento de representación del aire que se está respirando en la totalidad del territorio [...] en esta reconfiguración buscamos aplicar la metodología de diseño de redes de monitoreo, y con ello evaluar el territorio, para identificar aquellas zonas que quizás están desprovistas de monitoreo de calidad del aire; preliminarmente hemos identificado algunos puntos como es el caso de la zona de Tesistán, el norte de Zapopan, toda la prolongación de avenida López Mateos, que está en Tlajomulco, y alguna zona de Tonalá".

Claves

Diagnóstico

"El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco ha sido evaluado y auditado por el INECC, organismo técnico que ha emitido varias recomendaciones [...] el desempeño del sistema local se ha visto comprometido en reiteradas ocasiones debido al grado de obsolescencia de los equipos, la falta de recursos para el suministro anual de refacciones y consumibles así como por la falta de personal con perfil especializado y capacitado para llevar a cabo las actividades que demanda su funcionamiento"

"El monitoreo atmosférico proporciona información acerca del estado que guarda el recurso aire y representa una herramienta indispensable para las autoridades que administran la gestión de la calidad del aire".

El proyecto incluye adquirir unidades de respaldo de energía, modificación de cableado, actualización de analizadores, incorporación de analizadores de PM 2.5, actualizar sistema meteorológico para conocer velocidad del viento, dirección, temperatura, humedad relativa y presión barométrica; además de analizadores de otros contaminantes no normados aún.

Fuente: decreto del Congreso del 25 de octubre de 2016.