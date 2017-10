Colocan mochilas blancas para recodar a estudiantes asesinados

Guadalajara

En los sitios donde fueron asesinados alumnos de la Universidad de Guadalajara, la Federación de Estudiantes Universitarios ha colocado mochilas de color blanco para recodar a los alumnos muertos.

La primera mochila fue sujeta de un poste localizado en la colonia Vistas del Valle, en Tlajomulco, a unos metros de donde fue asesinado el estudiante Francisco Javier García García, quien de acuerdo con las autoridades falleció apuñalado durante una riña el pasado 1 de octubre.

El presidente de la FEU, Jesús Medina Varela señaló que “esta es una protesta porque nos han quitado mucho, pero no nos han quitado todo. Estamos aquí porque nos quitaron mucho, nos quitaron la tranquilidad de saber que la gente que queremos, nuestra madre, nuestro hermano, nuestro padre no están seguros, nos quitaron la libertad de construir un mejor lugar y en cambio nos quieren legar el miedo que nos paraliza”.

Monserrat García García, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad de Guadalajara, y hermana de Francisco Javier, desmintió que la muerte del estudiante de la preparatoria hubiera sido durante una riña.

“Realmente pido que se esclarezca el caso de mi hermano, mi hermano no murió en una riña, no quiero que el ayuntamiento de Tlajomulco venga a desmentir hecho sin tener pruebas, sin saber de lo que están hablando y decir que mi hermano murió en una riña, lo de mi hermano no fue una riña, a él lo asaltaron y todo el mundo lo sabe y tenemos las pruebas para demostrarlo”.

Por su parte Jesús Medina Varela detalló las incidencias de delitos cometidos contra estudiantes, lo cuales van al alza.

“En el mes de enero se registraron 45 incidencias, en el mes de febrero 31, en el mes de marzo 60, que fue cuando notamos que iba a la alza el incremento contra estudiantes, prácticamente fue en el mes de marzo, en abril tuvimos 27, en el mes de mayo 44, en el mes de junio salimos de vacaciones, pero hubo 10 incidentes, y prácticamente en julio no hubo incidentes porque no había clases, en el mes de agosto hubo un repunte, tuvimos 77 incidentes, fue cuando muere Panchito, en el mes de septiembre tuvimos 88 incidentes relacionados contra estudiantes y comunidad universitaria, y en lo que va de este mes suman 33 incidentes”.

