Celebran la tradicional misa en honor a la virgen de Zapopan

Guadalajara

En punto de las 18:00 horas arrancó la misa en honor a la virgen de Zapopan, en la explanada del Hospicio Cabañas.

El evento religioso fue encabezado el Cardenal Emérito de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez.

Durante homilía, el purpurado alzó la voz en contra de la obra “Sincretismo”, dijo que: “en Guadalajara también hemos cometido un pecado, una blasfemia en unas láminas, una blasfemia en unas láminas, ofendiendo lo más sagrado que tenemos los mexicanos como regalo del cielo, a nuestra madre santísima la Virgen de Guadalupe, es una blasfemia por qué, por lo que representa la imagen; tiene en la cabeza las serpientes y la sagrada escritura nos dicen que ella con su hija pastoría la serpiente y aquí las serpientes están en la cabeza, el mal, el demonio están por encima”.

“Es una blasfemia de quienes diseñaron sabían bien lo que hacían, no fue casualidad, no vayan a decir cómo Aarón en el desierto que le dijo Moisés por qué hiciste ese semidiós a yo no sé, yo he hecho las cosas que me dieron y ahí salió no vengan a decir que no sabían lo que hicieron, y es blasfemia de quién el apagado, y es blasfemia de quienes la defienden”, exclamó Sandoval Íñiguez.

