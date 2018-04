El MP de Zapotlán debe ser investigado

Guadalajara

La Tercer Vistaduría General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco ha solicitado al fiscal regional del sur de Jalisco, investigar los "actos y omisiones" del agente del Ministerio Público radicado en Zapotlán el Grande, quien ha dejado por más de un año en la "congeladora" una denuncia penal en contra de diversas autoridades ligadas al municipio de Tapalpa.



De acuerdo a los quejosos, integrantes del consejo ciudadano de la delegación de Atacco, el representante de la sociedad no actuó como dictan las leyes y derivó la denuncia penal interpuesta por las actuaciones presuntamente irregulares y de abuso de poder que habría cometido el ayuntamiento local, que tiene el compromiso de cerrar el vertedero de basura pero no lo ha hecho, no obstantes los acuerdos notariados que se formaron desde el arranque de la actual administración de Tapalpa.



Hay dos quejas interpuestas en la CEDHJ: 553/18/III y 8097/17. La segunda es contra el ayuntamiento, pero la primera es contra la actuación del agente del MP.



Por eso, el ombudsman le pide al MP que "bajo el principio de máxima protección, realice las gestiones tendientes a aclarar los puntos de queja y sin dilación inicie la investigación pertinente, identifique a las autoridades presuntas responsables y solicite información".



Por su parte, al fiscal regional se le conmina a exigirle al propio agente del MP que rinda un informe exhaustivo en el que se precisen los actos y omisiones que se le reclaman, y fundamente las razones que le han llevado a no trabajar la investigación penal como lo marca la ley; si hubiera algún avance, debe entregar copias certificadas de la investigación, y de todos los documentos que ha recabado en las pesquisas.



El MP debe ser investigado por incurrir en un posible ejercicio indebido de su cargo, añade el documento de la visitaduría.



Esta queja fue interpuesta el pasado 9 de febrero; acusan a la Fiscalía General del estado de no dar curso a una averiguación previa por hechos violentos que los afectaron, el 24 de abril de 2017, en el que creen se configura el delito de abuso de autoridad presuntamente cometido por parte de autoridades municipales de Tapalpa.



Sin embargo, "la denuncia, que se presentó en Ciudad Guzmán, fue atraída por la oficina central de la Fiscalía General, la cual no ha dado curso a las investigaciones, incluso aunque se presentó un juicio de amparo en demanda de información de la averiguación 1248/2017, pues tampoco habría sido respetado por la Fiscalía General", dijo el abogado del consejo, Guadalupe Espinoza Suceda.



"Creemos que la denuncia está en la congeladora, como se dice coloquialmente, con la consiguiente violación a nuestros derechos humanos como lo es la procuración e impartición de justicia, pronta y expedita [...] lo que es agravado por la arbitraria por la arbitraria actuación tanto del presidente municipal de Tapalpa como de diversos servidores públicos, mismos que han procedido a promover, incitar y actuar en cuanto a los actos que atentan en contra de los derechos humanos de los denunciantes", dijo el abogada cuando se presentó esa queja en febrero.

SRN