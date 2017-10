'El extranjero' las seduce en Tinder para violarlas

Saltillo, Coahuila

Un hombre que radica en Saltillo está enganchando mujeres, a través de una red social denominada “Tinder”, para abusar sexualmente de ellas, dos de sus víctimas dan a conocer la forma en que opera para alertar a otras posibles víctimas y motivarlas a denunciar.



Por parte de los Ministerios Públicos del Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, de la Región Sureste, no les quisieron tomar la denuncia y les dijeron que se merecían la agresión que sufrieron.





La víctima se encontró con malos tratos de parte de los Agentes del Ministerio Público.



Una de las víctimas señala que luego de contactarla por la red social, el hombre, de quien también omitieron sus datos para no entorpecer investigaciones, la convenció de proporcionarle su número de teléfono para continuar conversando con ella.

Después de un tiempo de tener contacto telefónico, en el que siempre le aseguró que pretendía iniciar una relación seria, formalizar y contraer matrimonio, el hombre pidió conocerla y la invitó a cenar en su domicilio.

Sin embargo la mujer, de 32 años, no imaginó que las intenciones del hombre eran perversas, pues aprovechó la vulnerabilidad de ella pues cuando aceptó esa invitación la acorraló y abusó sexualmente.

“Yo denuncié, no me quisieron tomar mi primer denuncia, la persona que está ahí está totalmente incapacitada para hacer las cosas, mencionó que no había suficientes pruebas sobre este hombre para poder denunciarlo, me fui con miedo porque no sabía si me vaya a matar o a hacer algo peor”, narró.

La activista Aída Badillo, declaró que al menos son 15 las victímas de este hombre a quien llama “extranjero” y que es un caso de corrupción.



Comentó, que al conocer algunos de los casos de mujeres que sufrieron abuso por esta persona, inició una investigación por cuenta propia en la que logró “hackear” la red social de hombre, Se presume que el "extranjero" tiene un contacto en el Consejo Nacional de Migración, quien pago una "lana" a un funcionario.



Badillo, expresó su preocupación por el trato que le dieron a las víctimas los ministerios públicos en el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres.



Por todos estos hechos la activista hizo un llamado al Fiscal General del Estado, Gerardo Márquez Guevara, para que se destituya a los Ministerios Públicos que dieron estos malos tratos a las víctimas.



“Y quiero que le corten la cabeza a quien se la tengan que cortar en el MP, porque es un asunto de género que se tiene que entender desde todas las dimensiones”, agregó.



"Exigió una entrevista con el delegado en Coahuila del Instituto Nacional de Migración, quien se ha negado a recibirla, para presentarle las pruebas e intervenga en la detención del “extranjero”.





RRR