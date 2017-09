17 mil se registran para nuevos espacios de Bienevales

Guadalajara

Con la apertura de 25 mil 500 espacios para el programa de Bienevales para estudiantes en la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis), ya 17 mil 860 registros en la página de Internet pero sólo se han concluido un total 3 mil 165 procesos concluidos al cien por ciento.

La página del registro fue abierta a partir del lunes y estará abierta hasta el domingo primero de octubre, excepto si días antes se registran los 25 mil 500 registros. El primer día se tuvo problemas con el funcionamiento del portal web.

“Yo estoy muy apenado, es la palabra que creo es correcta, porque desde el domingo nosotros afinamos a detalle todo. Entiendo que hubo una serie de conflictos que se presentaron por la naturaleza de la plataforma que nosotros tenemos en la secretaría, es una plataforma que data, tengo entendido desde el 2008, desde que ese edificio se utilizaba para Semades”, dijo el titular de Sedis, Miguel Castro Reynoso.

El titular de la Sedis reconoció que durante el día lunes se registraron quejas por fallas en el funcionamiento de la página. Posterior a concluir el registro, se comenzará con la entrega de Bienevales. Además se anunció la incorporación de los municipios de Tepatitlán de Morelos, San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno y Autlán de Navarro.

Este martes se llevó a cabo la entrega de Bienevales a mil personas de la tercera edad y discapacitados y 500 apoyos a estudiantes que lo solicitaron. La entrega se realizó al interior del parque Agua Azul.

María del Rosario Hernández López no esconde la emoción y afirma que “hasta quiero llorar de gusto” al platicar que por fin pudo ser beneficiada por Bienevales. Tiene 64 años y dice que por su edad no puede conseguir trabajo, debe que ir seguido a consultas médicas y además cuida a su padre que ya supera los 90 años de edad.

No había tramitado el apoyo “porque no sabía que los discapacitados teníamos preferencia y la gente a veces no te ayuda en esa forma, hasta hace poquito que yo fui a investigar eso y me dijeron que por qué no había ido desde el principio”, contó la señora que recibió sus boletos.

Por su parte, Celia López requería obtener el programa de Bienevales para ahorrar en sus traslados a su trabajo. Ella tiene 70 años y se dedica a limpiar casas de varias personas, de acuerdo a como se lo soliciten. Ella normalmente se traslada desde Oblatos hasta Plaza del Sol.

Ambas mujeres afirmaron que el trato de los conductores de transporte público normalmente no es bueno para las personas de la tercera edad porque o les arrebatan su boletos o manejan de mal manera.

MC