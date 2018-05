3 mil alumnos sin clases en Waut+a

Guadalajara

El Frente Regional Wixárika y la comunidad indígena de Wuaut+a (San Sebastián Teponahuaxtlán), en los municipios de Bolaños y Mezquitic, confirmó el primer impacto de las medidas de restricción al tránsito y la “huelga” en los servicios educativos y de salud a que han obligado en las 35 localidades de las 240 mil hectáreas, como protesta por la falta de respuesta positiva del gobierno federal a su demanda de pagar indemnizaciones a los ganaderos nayaritas posesionados de su tierra reconocida desde 1718 en Huajimic.

“Venció el plazo de 10 días para que el presidente de la República C. Enrique Peña Nieto compareciera ante la asamblea comunitaria de Waut+a a fin de resolver el conflicto agrario en los límites de Nayarit y Jalisco. Se cerraron 35 Clínicas de Salud y 35 Planteles Educativos de todos los niveles. Están restringidos los accesos a la comunidad, a partidos políticos, campañas e instituciones relacionadas con el proceso electoral 2018. Permanecen vigiladas las carreteras Tepic-Aguascalientes a la altura de Mesa del Tirador a Las Cañadas, y la carretera Huejuquilla - Amatitán en Cerro de la Puerta y El Pacheco”, difundieron la tarde de ayer en un comunicado.

El estimado es que unos tres mil escolares fueron afectados; hay también un problema en caso de que se requieran servicios de salud para la población indígena local. Y si bien, la cercanía de la fecha de cierre no provoca aún desabasto, un bloqueo prolongado podría tener problemas para los propios quejosos.

La asamblea, reunida de nuevo el 10 de mayo en Tuxpan de Bolaños, “determinó que no claudicarán hasta que haya soluciones, como lo estipularon en el pronunciamiento histórico [sic] emitido el 29 de abril del presente año. No votarán más de siete mil wixaritaris de Waut+a si no se resuelve el conflicto agrario antes del 1 de julio, ni se permitirán la instalación de las urnas electorales”, añade el texto.

“Ya no le vamos a regalar más votos al sistema político que tenemos en México, puesto que, creo que, todos los mexicanos ya no nos sentimos representados, tenemos un estado fallido, tenemos la ausencia del estado de Derecho y creo que no nada más los wixaritari, estamos sufriendo estos vacíos jurídicos del Estado Mexicano”, destaca el comunicado, en declaraciones de Ubaldo Valdez, comisionado vocero de la Caseta de Vigilancia de Mesa del Tirador, Bolaños, a un par de kilómetros del poblado nayarita de Puente de Camotlán.

“Se le exige al Estado Mexicano que garantice el estado de Derecho de la comunidad de Waut+a sobre los juicios sentenciados a su favor por Tribunales Agrarios. Además de la restitución pacífica de las más de 10 mil hectáreas que están en proceso de recuperación”, puntualizan los comuneros.

El gobierno federal difundiría el próximo lunes 14 de mayo, medidas conducentes a resolver las principales demandas de los aborígenes de la Sierra Madre Occidental. Lo cierto es que hasta ayer no se conocían.



Los datos



*10 mil hectáreas es la superficie que reclama Wuaut+a como restitución, en Huajimic



*45 asuntos judiciales, de los cuales 16 ya fueron sentenciados. Sólo se han entregado dos predios



*Pago de indemnizaciones a los posesionarios, el principal problema

