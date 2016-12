En Coahuila faltan recursos para atender a migrantes

Saltillo, Coahuila

La falta de recursos económicos para atender a los migrantes, es uno de los principales obstáculos que hay en el país, para garantizar el acceso a los derechos humanos de esta población.

Aunado a la discriminación que como sociedad se ejerce en contra de las personas que huyen de sus países y que solicitan ser refugiados en México, por lo que estos temas son tarea pendiente para el Gobierno Mexicano y la población.

"A nivel social, la comunidad seguimos siendo bastante xenófobos, discriminadores, nos da miedo el extranjero y tenemos que crecer".



Alberto Xicotencatl Carrasco, Director de la Casa del Migrante, consideró que no es suficiente tener buenas intenciones en el tema de migrantes, pues hacen falta recursos económicos que el Gobierno federal no está aportando.

"Porque la gente que solicita la condición de refugiada no puede trabajar, no tiene acceso a la vivienda ni a la educación, por consecuencia hay que proporcionarle todo esto y desgraciadamente, el Estado mexicano no está proporcionando el apoyo ni el aporte económico", dijo.

"A nivel social, la comunidad seguimos siendo bastante xenófobos, discriminadores, nos da miedo el extranjero y tenemos que crecer, que pensarnos como un pueblo que emigra, que se mueve y ser abiertos a recibir a las personas aunque sean diferentes nuestras culturas", agregó.

Hace apenas una semana, la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) anunció la construcción de un albergue para refugiados en Saltillo, en coordinación con la Casa del Migrante, que tendrá capacidad para albergar a 30 personas y que se pretende quede terminada en diciembre del 2017.

JFR