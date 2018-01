Inauguran 'Mi cancha es tu cancha' en Torreón

Torreón, Coahuila

Desde hace varios años, Antonio de Jesús González ha organizado torneos de fútbol en su colonia, la Primero de Mayo.

Ubicada al poniente de Torreón, en los momentos de mayor auge de la delincuencia, este lugar no era susceptible de visitas.

El comenzó a hacer estas actividades, en conjunto con otras de corte cultural, para mostrar en su colonia que hay muchas formas de divertirse.

La tarde de este domingo fue inaugurado su proyecto mas reciente llamado "Mi cancha es tu cancha" para 15 colonias donde participarán de 250 a 300 jugadores de fútbol durante tres meses en una convivencia deportiva.

En esta ocasión acudió el alcalde Jorge Zermeño, quien alabó los esfuerzos de Antonio en tratar de alejar a los niños y jóvenes de su barrio del estigma de ser del poniente.

Antonio de Jesús siempre había buscado el acercamiento a las autoridades, sin éxito, hasta ahora.



Estuvieron presentes además, autoridades civiles del mismo ayuntamiento y funcionarios, autoridades militares, de la empresa Met Mex Peñoles y vecinos.

La actividad se desarrolló en la cancha de la colonia. Se contó con la presencia de la Orquesta de niños de la Santiago Ramírez, personal de Sedena para el acto cívico, y un ballet folklórico.

Zermeño dio la patada inicial alrededor de las 19:30 horas.

También le cantaron las mañanitas a la señora Lalita, vecina de este sector, que cumple 100 años, que fue una de las personas mas aplaudidas, junto con Antonio de Jesús y el alcalde.

Por su parte, Jorge Zermeño manifestó que se pretende extender esta actividad a otras colonias y que se están arreglando las plazas para que sean lugares para disfrutar.

"Vamos a apoyar todas las iniciativas que existan y sean de beneficio, sobre el deporte, vamos a mejorar las canchas. Apoyaremos con uniformes, balones, lo que se necesite".

La apuesta, agregó, es restaurar servicios, deporte y cultura, rescate de áreas verdes.

"No le apuesto a las cantinas. Pero no soy mojigato y creo que podemos tener espacios para todos", dijo el presidente municipal, quien por cierto, no podía quitarse de encima a todos los niños del barrio que querían su foto, además de las señoras con su selfie.

