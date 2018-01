"Mi cancha es tu cancha" vuelve para revivir el poniente

Torreón, Coahuila

El próximo domingo a las 18:30 horas se inaugurará en la cancha de la colonia Primero de Mayo al poniente de Torreón, el programa "Mi cancha es tu cancha".

Antonio de Jesús González realiza este proyecto con distinto nombre, desde hace varios años, en cuanto la violencia bajó un poco en la ciudad. En cada ocasión solicitó apoyo a las autoridades del ayuntamiento y en su momento Adelaido Flores prestó elementos y asistió a las actividades.

En ellas se desarrollan torneos deportivos, se presentan eventos culturales y también se viven verbenas con los vecinos. Este año llevó su propuesta de nueva cuenta al ayuntamiento, pero le pidieron ser un poco más ambicioso.

"El domingo 28 nos va a acompañar la Orquesta de la Braulio. También cada año nos apoyan las autoridades de Peñoles. Vamos a empezar con un acto cívico".



De entrada la idea es que se realice "Mi cancha es tu cancha" en la Primero, pero posteriormente, se buscará que los torneos se realicen entre las colonias del poniente.

Después, se pretende que sean torneos entre todas las colonias de la ciudad, lo que constituirá un auténtico reto de logística, pero esto aún está en calidad de proyecto.

Destacó el joven que comenzó con esta propuesta porque le resultaba lamentable que ser vecino del "poniente" fuera casi un estigma.

"Muchos amigos no encontraban trabajo cuando decían en donde vivían. También me di cuenta de que los jóvenes no tenemos muchos espacios en donde estar, en donde convivir sanamente. Aquí en la Primero es en la cancha".

Incluso cada festividad mexicana se celebra en ese espacio, a instancias del muchacho que ha encontrado un sentido a su vida en esto, en darle sentido a la vida de los demás.

Lo invitamos a la inauguración de "Mi cancha es tu cancha", el próximo domingo 28 de enero. La fiesta promete.

rcm