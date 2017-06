Próximo gobierno estatal deberá concluir Mexibús L4

Toluca

El Mexibús Línea 4 será la obra de mayor envergadura que esta administración gubernamental estatal dejará sin concluir, debido a que aún faltan los permisos por parte de la Ciudad de México para llevar a cabo los trabajos correspondientes para que el transporte vaya de Tecámac a Indios Verdes, informó el secretario de Infraestructura, Francisco González Zozaya.

Reconoció que les ha costado llegar a un acuerdo con las autoridades capitalinas a pesar de la disposición que hay de ambas partes. Continúan en el proceso de revisar los convenios y saber si el transporte implementado por el gobierno del Edomex podrá usar la terminal de la entidad vecina o tendrán que construir la propia; sin embargo, confió en que próximamente anunciarán que cuentan con los permisos para los accesos y así poder trabajar en conjunto.

Entregarán la obra a la siguiente administración adelantada, con varias estaciones, pero no la entrada con la terminal que irá hasta Indios Verdes porque ni siquiera han podido comenzar. Asimismo deberán revisar si tienen que hacer nuevas estaciones, adecuaciones en conjunto con la capital de México hacia la zona de Indios Verdes, en ese caso podrían tardarse hasta un año o dos para concluirlas.

Pero si les permiten usar los andenes existentes del Metrobús podrían llevar a cabo la conexión de los pasajeros a través de tarjetas electrónicas. Para ello requerirían de un carril confinado en la entrada de Tlalnepantla hasta Indios Verdes, lo que implicaría tardar de tres a seis meses.

Aseguró que es un beneficio muy grande para ambas demarcaciones y para más de un millón de pasajeros.

Por otra parte informó que han tenido también complicaciones debido a que encontraron muchas tuberías de gas y de Pemex de las cuales no sabían su ubicación exacta, por lo que tuvieron que hacer trabajos de forma más cuidadosa para no dañarlas y no poner en riesgo a la población y a la obra.

El Mexibús L4 tiene inversión de más de 2 mil 500 millones de pesos solo en trabajos de estaciones y carril, mientras que la entrada a Indios Verdes podría requerir de cerca de 200 millones de pesos, tanto del carril confinado como de la propia estación terminal, pero ese costo dependerá de cuál será el proyecto definitivo.

Esta línea recorrerá más de 52 kilómetros y contará con 129 autobuses articulados mediante 29 estaciones, y pretende minimizar el uso del vehículo particular a través de un servicio que sea rápido y eficiente.





MCLV