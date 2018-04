Obras del Metrobús siguen con mucho retraso

Torreón, Coahuila

La directora de Movilidad Urbana de Torreón, Sandra Mijares, señaló que las obras del Metrobús no estarán listas para octubre, como lo proyectaron las autoridades estatales.

Incluso dijo que ni siquiera se ha licitado la Estación Oriente y el modelo de negocios sigue pendiente por lo que en su experiencia en la materia, la obra no concluirá en octubre .

Reconoció que sí era importante conocer la teestructuración de rutas, estudio que les fue mostrado pero no entregado, lo que les permitirá conocer los recorridos y en base a ellos se determinarán datos técnicos para formular el modelo de negocios.

"Ya sólo nosotros estamos a la espera de que el gobierno del Estado convoque a los concesionarios. Nosotros no sabemos cuándo lo harán, sin embargo, ya estamos casi en los últimos días de abril. No sé cómo es que quieran arrancar en el mes de octubre el Metrobús, en realidad no sé ni cómo, necesitan meterle acelerador por que falta bastante. Fíjate falta que termine la obra civil, luego el montaje de paraderos", afirmó.



El pasado 12 de enero, Gerardo Berlanga Gotés, secretario de Infraestructura y Transporte de Coahuila, aseguró en abril quedaría definida tanto la obra civil como el modelo de negocios.

Además de que la Estación Mieleras se iba a licitar y la de Nazas, una obra que se realiza con recursos estatales y del Fondo Metro, que en un par de meses estarían concluyendo ambas.