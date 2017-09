Gobiernos fijan posible ruta del Metrobús Laguna

Torreón, Coahuila

Se realizó una reunión interestatal conformada por autoridades estatales y municipales de Coahuila y Durango para analizar el tema del Metrobús.

Estuvieron el director de Obras Públicas, Gerardo Berlanga Gotés, de Movilidad Urbana Fernando García Tapia y Jorge Campos Murillo, titular de Autotransporte de La Laguna de Durango.

No descartan que en una primera fase, el trayecto principal sea por bulevar Miguel Alemán y en una segunda el periférico.

Del lado de Durango el proyecto no ha iniciado, del lado de Coahuila, el banderazo de arranque para la construcción de la ruta troncal fue en noviembre de 2016.



Jorge Campos Murillo comentó que existe recursos que no se han "destrabado", porque no han iniciado la obra.

“Hemos sostenido varias reuniones de trabajo entre los Estados, municipios y con Banobras, esta última como la institución que otorga el fondo económico para su construcción. También, nos hemos reunido con los transportistas de la parte de Durango.

Se trata de un convenio de carácter federal que comprende dos entidades Torreón, Matamoros por parte de Coahuila y Gómez Palacio Lerdo”, afirmó.

Aseguró que cuentan ya con la documentación necesaria para iniciar el proyecto y consideran ampliar el servicio que originalmente se pensó que es del bulevar Miguel Alemán para llevarlo también al periférico, ya que de esta forma se ofrecería el servicio a colonias con una mayor densidad poblacional.

“Si implica tiempo para modificar el proyecto original, se podría optar por el plan pactado originalmente de lo contrario, se debe solicitar la ampliación presupuestaria con el gobierno federal. Se tienen ya recursos autorizados por el lado de Durango, pero no se han destrabado, porque no se ha iniciado la obra del Metrobús. Nosotros tenemos lo que dure el gobierno federal para que no se pierda el recurso”, aseguró.

Lo que falta dijo es que se sienten a platicar con Banobras con el objetivo de que se firme el convenio para la liberación de los recursos, también con la CFE y que las autoridades políticas se reúnan.

Manifestó que para arrancar el gobierno federal deberá liberar los recursos económicos con la venia de Banobras y realizar una tarea que el gobierno estatal anterior de Durango no realizó.





