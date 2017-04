Sin acuerdos, encuentro entre autoridades y transportistas

Torreón, Coahuila

Sin acuerdos concretos, ni avances, concluyó la reunión que sostuvieron concesionarios del Transporte Público en Torreón con autoridades municipales y representantes de corridas financieras de dos empresas que presentaron el Plan de Negocios que se implementará en el Metrobús.

José Ángel Cuéllar, concesionario, manifestó hasta el momento no han concretado nada, respecto al funcionamiento y operación del sistema, mientras que la autoridad sigue avanzando en lo que corresponde a la infraestructura.

"Sabemos que van a ver en teoría 59 paraderos de Matamoros a terminal Nazas, los lugares pues ya empiezan a poner algunos, desconocemos las ubicaciones de todo lo demás".



Consideró que solo fue una plática para empezar a sentar bases de nuevo y realizar de nueva cuenta estudios en base a lo que tienen proyectado para empezar a lograr un plan de negocios.

Durante el encuentro, se hizo la presentación de costos de gas, así como precio de unidades, además de que se comprometieron a realizar un estudio de aforo en conjunto con los transportistas.

Señaló que los costos de camiones no coinciden con los que ellos tienen, además de que presentaron precios de gas comprimido, sin considerar la compresión del gas, el traslado y el distribuidor.

"Para mi es volver a empezar, porque tenemos que volver hablar de los aforos desde un inicio, la principal objeción que se le hizo inmediatamente, fue qué aforo traen para poder hacer las corridas, traían el que se establece en los estudios, que es el problema de hace dos años, que no se ha llegado a la conclusión".

Comentó que a la fecha no ha sido aclarado el proyecto enfocado a un modelo de negocios, situación que fue cuestionada, debido a que desconocen el proyecto de infraestructura, estudio de aforo y corridas.

En ningún momento de la reunión, dijo, presentaron la opción de que si no da resultado, se pueda cambiar el tipo de vehículo, pues sólo se hace la presentación sin brindar opciones.

Los concesionarios pusieron como ejemplo proyectos fallidos, como el Sistema de Tijuana, así como el de Puebla, situación que aseguran los representantes de las empresas, que los fracasos en su mayoría se debe a problemáticas de la autoridad, al inflar aforos, bajar tarifas y contar con camiones con alto costo.

"Sin intención de ofender a nadie, esta es una vacilada más de las que hemos tenido en estos meses, no se concreta nada entre ellos y nosotros".



José Ángel Cuéllar, aseguró que es sólo protagonismo de la autoridad para mostrar que están haciendo algo, sin importarles los alcances de la obra, la cual consideró buena y de gran beneficio para los concesionarios, para el usuario y para la ciudad.

Cerca de 150 concesionarios son los que están involucrados en el proyecto del Metrobús, con un total de 350 autobuses, de los que se pretende reducir a 108 en el padrón y 67 para el servicio a las colonias.

"La autoridad, dependiendo el momento y los arranques, 'se hace con ustedes o sin ustedes, me vale y sino meto a otra gente', y cuando se les pasa tienen un trato más diferenciado, pero no llegamos a nada, no se ve la intención de querer avanzar".

Finalmente acordaron llevar a cabo otra reunión, aunque no establecieron fecha.

En la reunión estuvieron presentes representantes del transporte, Fernando Tapia, Director de Movilidad Urbana, José Ignacio Máynez, Secretario del Ayuntamiento, Gerardo Berlanga, Director de Obras Públicas y los encargados de corridas financieras.













