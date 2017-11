PAN lamenta incumplimiento en obras de Torreón

Torreón, Coahuila

Ediles del PAN lamentaron el incumpliminto en obras que fueron un compromiso de la actual administración municipal y las cuales quedarán pendientes.

Tal es el caso de la pavimentación, el Metrobús y el Teleférico, aún y cuando las fechas que se establecieron para su conclusión fue antes de terminar la gestión.

Aseguró que la pavimentación es un compromiso que se quedará pendiente aún y cuando se habló de hasta 300 millones de pesos para el rubro y se integró el Sistema de Mantenimiento Vial.





Gabriela Casale Guerra, Síndico de Vigilancia, manifestó que la obra del Teleférico se suspendió por varios meses y actualmente en la estación del cerro se está llevando algo de material, sin embargo, dijo que es imposible que se termine en este gobierno, además del incremento que ha tenido en su costo, pues inicialmente fue de 160 millones de pesos y ha ido aumentado.

"Nos queda un mes por terminar prácticamente, porque diciembre es un mes muerto y es una obra a la que le falta mucho todavía, evidentemente tendríamos que hablar con el Tesorero porque estoy casi segura que esta obra se brincó el presupuesto que tenía asignado que era de 160 millones".

En lo que corresponde al Merobús, dijo, ha sido un tema muy álgido debido a que tenía fecha de cocluisión para este mes de noviembre y a la fecha continúan los trabajos.

"Platiqué con el Tesorero y me dijo que era una obra multianual que va a brincar el año y que la próxima admnistración lo puede terminar, pero ellos tenían el compromiso de terminarlo en noviembre".

Aún y cuando los trabajos del metrobús siguen en lo que se refiere a la obra civil, indicó que se desconoce si se ha llegado a un acuerdo con los transportistas, las tarifas y sobre la adquisición de las unidades que estarán operando.

"No sabemos nada de tarifas era otro tema muy complicado el saber que las unidades que se van operar en el Metrobús, se había movido el precio por el dólar y ya tampoco sabemos nada de esto creo que el Metrobús es una obra que tiene todavía muchas aristas por resolver".

Resaltó la pavimentación de calles en colonias y comunidades como una de las obras que desde el inicio de la administración fue un compromiso y que lamentablemente, aseguró, no se cumplió.

"Nada más no acabamos con esta pavimentación, que si es por las lluvias, que si es simplemente porque no se dan abasto o no vemos los trabajos realizados, la cuestión es que a la ciudad le falta pavimentación y lo podemos ver en cualquier lugar al que se vaya, no hay colonia, avenida, bulevar en donde no nos encontremos con esta problemática".

Casale Guerra expuso que aún y cuando estén pendientes estas obras por concluir, la actual administración licitó la semana pasada obras de pavimentación y canchas de usos múltiples lo cual consideró bueno, pero dijo que a un mes y medio de que terminen no deben hacer más compromisos debido a que hay riesgo de que no los cumplan.





