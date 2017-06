Residencial Foresta continúa exigiendo dotación de agua

Toluca

Las exigencias de vecinos del residencial Foresta en Metepec continúan por la falta de suministro eficiente de agua por lo cual pidieron la intervención de las autoridades del municipio para que la constructora de la empresa con razón social Consorcio de Ingeniería Integral S.A. de C.V, cumpla mientras que la autoridad asegura que no es de su competencia el tema.

Conforme al ayuntamiento no pueden intervenir debido a que no tienen las facultades legales para hacerlo por ser un asunto entre particulares y porque al municipio no le han entregado la obra aún pero cuando lo hagan deberán revisar que todo esté en orden.

Dijeron que están en la disposición de apoyar con el suministro de pipas, no obstante, que esta es responsabilidad de la empresa que les vendió el inmueble pues ellos no tienen la facultad de entrar al lugar. Hasta el momento los vecinos no les han pedido apoyo, dijeron.

A menos que los vecinos o la empresa les den permiso de pasar al conjunto urbano Foresta podrían apoyarlos. El problema tiene varios días, los habitantes denuncian que no les llega el recurso hídrico o que es insuficiente, el servicio que tienen obligación de darles no es adecuado, denunciaron.

El problema no inició apenas, sino que ya desde enero del año pasado los propietarios de las viviendas se unieron en un frente común para denunciar el incumplimiento de las casas construidas por la Empresa Consorcio de Ingeniería Integral S.A. de C.V.

Entre las quejas que han dado a conocer están que no les han dotado de los medidores de agua, reparación de vialidades, no han dado el mantenimiento necesario a las áreas comunes, entre otras.

Propietarios de viviendas del conjunto urbano Foresta, en Metepec acusaron a la Empresa de incumplir con los acuerdos a los que se comprometieron y que por ley deben efectuar aseveró en su momento el señor Mario Salinas Ortega.

El Consorcio de Ingeniería Integral S.A. de C.V., argumenta que no ha concluido con el conjunto urbano Foresta; pero temen que entreguen inconcluso el lugar y que las autoridades lo acepten, ello implicaría problemas para el municipio.

