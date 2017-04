Entre empujones clientes compran en Mercado del Mar

Guadalajara

La intención de estacionarse lo más cercano posible, encontrar los mejores precios y atención rápida fueron los factores, quizá, para que las ventas en el Mercado del Mar en Guadalajara se convirtieran en un caos en la circulación vial y en el caminar en banquetas.



Quienes llegaron en automóvil a la zona del mercado del mar se toparon con lento avance desde la avenida República y Javier Mina. Hubo quienes se estacionaron en doble fila por lo que, por ejemplo, en la calle Esteban Loera sólo funcionaba un carril.

TE RECOMENDAMOS: Aumenta el turismo en Centro Histórico de Guadalajara

A los franeleros no les importó estacionar en cualquier punto. En aquellos lugares en los que se estacionaban en segunda fila pedía que se quedara el conductor para mover el auto de ser necesario. Un elemento de la Secretaría de Movilidad (Semov) aplicó varias sanciones. Incluso, las banquetas no fueron respetadas en algunos puntos y poco espacio se dejó para los peatones.



Para andar por las banquetas del mercado era necesario aguantar “empujones, carterazos, pasteleadas, todo gratis” como dijo José Ramos quien afirmó que era preferible aguantar un rato el movimiento en los establecimientos pues “en un restaurante, cuatro personas se gastan en unos platillos de cuaresma como unos 800 pesos, si compras 800 pesos de ese producto come toda la familia y te sobra, esa es la ventaja”.

TE RECOMENDAMOS: Registra Siapa 90% de avance en trabajos de mantenimiento

Por momentos era imposible caminar en el mar de personas, unos iban, otros venía. Otros cuanto se detenían a preguntar precios y trabajadores del mercado intentaban pasar con un diablito. Personas se vestían de héroes al levantar los paquetes de tostadas para el ceviche y evitar que fueran quebradas. Algunos más sentían frío en el cuerpo y mal olor al momento haber choques entre cuerpos y bolsas con mariscos fríos.



“Parece como si fuera el último día que va a haber camarones, hay mucha gente que no estamos acostumbrados a no estar en estas compras. Si se desespera uno con tanta gente, uno no puede comprar el producto que uno quiere por la prisa que lleva uno y lo que uno se encuentra a la mano para salir de volada”, contó Fernando Amaral.

TE RECOMENDAMOS: Zapopan sigue violando suspensiones federales en Ángel Leaño



Los precios obviamente se incrementaron durante el jueves y viernes santo “porque yo vine hace como quince días y por ejemplo lo que para hacer ceviche estaba en 45 pesos y ya está en 60,65. También los camarones están más caro, como 50 pesos más caros”, señaló Araceli Alcaráz.



Comerciantes establecidos del mercado manifestaron enojo porque en los alrededores se instalaron venta ambulante en banquetas sin un permiso y perjudicando a algunos locatarios. Además de que invadieron alrededor de 20 metros de la nueva ciclovía de la zona.

TE RECOMENDAMOS: Llama Cardenal a la fidelidad y la fe al renovar votos de sacerdotes



Después de padecer un poco el caos del Mercado del Mar, los clientes salieron del sitio con lo necesario para preparar platillos como ceviche, camarones o filete o caldo de pescado.

SRN