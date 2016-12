Contra predial, tenencia y gasolinazo, no hay amuleto

Monterrey

Desde una cuadra antes de llegar al cruce de Ruperto Martínez y Vicente Guerrero se escucha la potente voz de una señora de la tercera edad ofreciendo ¡Chicles!, voz que te da la bienvenida al Mercado Juárez, en el centro de Monterrey.

Adentro, locales con venta de todo tipo de artículos y comidas, de los cuales sobresalen los dedicados a la venta de hierbas, amuletos y talismanes, como la Hierbería Sagrado Corazón, atendida por doña Norma Leticia, la cual, tras explicar las bondades de los productos que oferta, reconoció que contra el predial, tenencia y gasolinazo no hay nada que proteja.

De acuerdo a doña Norma lo que más le interesa a la gente comprar en estas fechas son los productos cuyo fin es atraer la salud, el dinero y el amor.

Aunque, afirmó, este año las ventas han estado "muy bajitas".

"Lo que más le interesa a la gente comprar es el incienso compuesto, que son siete hierbitas, trae piedra lumbre, pétalos de rosa, y cascarita del ajo macho y del que comemos, y esto sirve para ambientar la casita y para alejar todo lo malo", explicó.

En cuanto a los amuletos, uno de los más solicitados, y sin ser santo, es el de Pancho Villa.

"Mucha gente le tiene mucha fe a este de Pancho Villa, no es santito, pero él tiene mucha fuerza de voluntad, es para el amor, para el dinero, la suerte, la protección.

"En lo que son los negocios siempre tienen a Panchito, porque él tenía mucha fuerza de voluntad, era bien terco, y así para que seamos también nosotros", compartió doña Norma.

Además en el lugar no pueden faltar los amuletos de Fátima, los cuernos de la abundancia, los borreguitos, las hierbas y los anafres.

Por otra parte, doña Norma Leticia, la cual a pesar de las bajas ventas no se queja, explicó, de forma muy sencilla, lo que nos espera, según ella, para el próximo año.

"Nos va a ir bien, todos los años nos va bien, pero claro, las cosas suben y suben, y nosotros también queremos subirle y pos la gente aunque quiere no puede", precisó.

Pero al hacer la pregunta, ¿y tiene algo que nos proteja del predial, la tenencia, el gasolinazo?, ella contestó.

"No, eso no hay, no tenemos nada contra eso. Ojalá ya no le suban tanto, nomás lo normalito, para que la economía de nosotros no se afecte más".

