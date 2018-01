Nuevos negocios en el Corona dividen a comerciantes

Guadalajara

A los locatarios del Mercado Corona, les tomó por sorpresa la noticia de la construcción de un hostal, un restaurante y un bar en el tercer nivel del edificio.

Ante el hecho, los comerciantes tienen opiniones divididas; por un lado los que están a favor del proyecto aseguran que mejoraría la asistencia de visitantes al mercado, pero existen otros que se oponen a la edificación del hostal.

Una mujer, cuyo nombre pidió no fuera revelado por temor a represalias, ve con buenos ojos la construcción del hostal: "Estaría bien para que así funcionara el mercado, porque la verdad aquí está muy solo, está muy solo, casi la gente no sube, hay más gente abajo que arriba y a mí me gustaría, yo estaría de acuerdo,pero no sé si los compañeros estén de acuerdo".

Dijo que hasta el momento ninguna autoridad municipal se ha tomado la molestia de explicarles el proyecto: "Nosotros venimos a trabajar, vemos que bajan muebles, pero no sabemos ni por qué, habían dicho que iban a poner las oficinas del ayuntamiento arriba, pero insisto, estaría bien”, agregó.

Raquel López Hernández vende comida en el tercer nivel de Mercado Corona, presume que, con la construcción del hostal, el bar y el restaurante, la estructura podría sufrir daños, y es que gracias a la humedad producto de la inundación del último nivel del estacionamiento, el edificio ha presentado cuarteaduras.

“Por esa razón sí nos afectaría, porque abajo no está completamente que digamos terminada la obra, ya ve que seguido se inunda, espérese que vuelva a llover y se vuelva a inundar y esto se suma, había escuchado rumores, pero no estaba segura de lo que sucedería”, dijo.

Un comerciante de mochilas descarta que con el proyecto vaya a subir la afluencia de visitantes al mercado: “La verdad no creo, ya que para llegar al tercer nivel utilizarían el elevador y no pasarían por todos los pisos, por eso creo que no funcionará el proyecto”.

SRN