Reciben el año en puestos de menudo

Monterrey

El menudo y los tacos fueron el platillo preferido de muchos para comenzar el 2017, después de los festejos del Año Nuevo.

"Menudo Don Orlando", ubicado sobre Pino Suárez, entre Reforma y Colón, lució abarrotado de quienes gustaban disfrutar del platillo.

Como don Antonio, muchos acudían para "agarrar fuerzas" después de la fiesta de fin de año o de una jornada laboral.

Las historias en el lugar eran diversas, desde quienes festejaron con su familia o con amigos, hasta quienes acababan de salir del trabajo.

"En familia (festejé), ahí toda la familia brindamos, todo muy bien, ahora estoy disfrutando con el almuerzo", indicó un señor de edad avanzada.

"Yo no soy de aquí, yo vengo de México pero estoy con unos compañeros del trabajo y me la pasé bien; no tomo, no fumo y me gusta el estado de Nuevo León", agregó don Antonio.

"Estuve trabajando, salí ahorita apenas en la mañana, pero estuvo bien, estuvo tranquilo, estuvo muy tranquilo y no hubo problema, no había mucha gente tomada", indicó otro comensal.

Como un ritual que se repite con la llegada de un nuevo año, continuaron disfrutando del tradicional platillo.

PZVB