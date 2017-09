Grupo Vida llama a cuidar Memorial de Desaparecidos

Torreón, Coahuila

El memorial que promovió el Grupo de Víctimas por Nuestros Desaparecidos en Acción (VIDA) para la Alameda Zaragoza está casi listo, sin embargo ante los intentos de vandalismo que ha sufrido, el colectivo hace un llamado a su cuidado.

“La gente no respeta y la invito a que lo haga, pues muchos desconocen todavía el significado. Ya ha habido dos intentos de vandalismo y como repararon una parte del lago Coahuila lo usan como alberca. No me opongo, pero necesitamos cuidar esa situación”, dijo Silvia Ortiz, vocera de la organización.

Recordó que concretar el memorial fue un proceso complicado, pues al comienzo un grupo de comerciantes del paseo público estuvieron en contra y, por otro lado, el presupuesto para su elaboración fue distinto al planteado originalmente.

El memorial ubicado en la Alameda Zaragoza cuenta con el nombre de 280 personas desaparecidas



“El presupuesto no fue el mismo y finalmente lo hicieron como pudieron. Casi está terminado y nada más le faltan algunos detalles que le vamos a poner nosotros como grupo, pero si alguien nos apoyara con las seis placas de lámina que digan: ‘Desaparecidos de Coahuila’ lo agradeceremos”.

Silvia Ortiz expuso que el memorial busca dar el mensaje a la sociedad de lo que ha sucedido en materia de desaparición forzada en esta región y el estado, esto con el objetivo de evitar que vuelva a pasar.

“Es para devolverles la personalidad y darles dignidad a los desaparecidos, pero también que la ciudadanía se dé cuenta que esto sucedió y no debe volver a repetirse”.

Ortiz dijo que el monumento podría estar listo en dos semanas, aunque todavía como grupo analizan las acciones que harán para recolectar fondos que permitan concretar los detalles finales.

El diseño del memorial consta de tres estructuras tipo túnel y en sus costados tiene los nombres de las personas desaparecidas en años recientes.

Una de esas estructuras atraviesa una parte del Lago Coahuila, la cual fue renovada y contrasta con el resto que está en malas condiciones por falta de mantenimiento. Su entrega está prevista para dentro de dos semanas.

rcm