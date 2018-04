Liberan a doctor, piden no criminalización del acto médico

Guadalajara

El gremio de la salud en Jalisco realizará una manifestación y otras acciones de protesta en exigencia de despenalizar el acto médico y en solidaridad con el doctor Luis Alberto Pérez Méndez, quien este jueves recuperó su libertad, tras ser detenido en Oaxaca y acusado del homicidio doloso de un niño derivado de una cirugía.

Al galeno se le repondrá proceso, y ya no se le imputa dolo. Sin embargo, los médicos exigen “que no vuelva a registrarse un caso como el del doctor Luis, no quitamos el dedo del renglón, vamos por la no criminalización del acto médico”.

Así lo dijo Carlos Moreno, presidente del movimiento #YoSoyMédico17 quien adelantó que, por tanto, continuarán con la protesta pacífica programada para este viernes, en la que convocaron al paro de servicios. Precisó que cada unidad, centro de salud, hospital y hasta profesionales a título personal, determinarán de qué forma se suma a esta exigencia pero -subrayó- “nuestra invitación es a no afectar ninguna área sustancial ni poner en riesgo a los pacientes”.

El movimiento #YoSoyMédico17 está por cumplir cuatro años de lucha por la no criminalización del acto médico, sin haber logrado que el debate que han llevado ante diferentes foros y autoridades -incluidos dos secretarios de Salud- haya culminado con éxito, por lo que “el caso del doctor Luis Alberto Pérez no termina con su liberación, queremos que no se repita”, añadió Julio Bueno, secretario general de esta agrupación.

Por su parte, el Frente Común en Defensa de la Salud, que reúne a las diversas sociedades médicas de los hospitales civiles y al Sindicato Único de Trabajadores del Hospital Civil de Guadalajara (HCG), convocaron a rueda de prensa este viernes a las 10:30 horas donde harán un pronunciamiento en apoyo al doctor Pérez Méndez y la no criminalización del acto médico. Posteriormente habrá una manifestación, en ambos casos con participación de representantes del movimiento #YoSoyMédico17.

El caso de Pérez Méndez se ventiló en redes sociales, donde se atestigua el gran descontento del gremio que se dice “criminalizado”, y que salió a protestar el pasado domingo, en al menos setenta ciudades del país, bajo la frase #TodosSomosLuis.

Pérez Méndez operó en noviembre pasado a Edward, un niño de tres años, quien habría presentado una reacción alérgica mayor a un anestésico. Una situación que alegó no estaba en sus manos. Se añadió que el hospital privado donde tuvo lugar la cirugía no contaba con unidad de terapia intensiva. El fiscal de Oaxaca, le imputó homicidio doloso con la agravante de responsabilidad profesional.

En tanto los padres de Edward reclamaban justicia para el niño, el médico publicó una carta en la que dio cuenta de las condiciones en que se ejerce la medicina en muchas comunidades de este país, su vocación por ser médico y sostuvo su inocencia. Obtuvo la libertad tras diez días de cárcel y la reposición del proceso. Muchos de sus colegas propusieron que sea el Sistema de Salud el enjuiciado.

