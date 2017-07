Médicos dejan puestos, por bajos sueldos en el ISSSTE

Ciudad Valles

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, se encuentra en crisis a nivel nacional, y en las unidades médicas de la Huasteca Potosina es claro el ejemplo porque los médicos no duran porque los sueldos son bajos y les pagan a destiempo, carecen de los insumos necesarios para dar una atención de calidad a los pacientes y hasta la infraestructura de los inmuebles es inadecuada.

Leticia Huerta Amaya, representante de la Sección 29 del Sindicato Nacional de Trabajadores al servicio del ISSSTE dijo que desde hace dos meses al personal eventual de la Clínica de Ciudad Valles no le han pagado y la explicación que directivos dan, es que no hay recursos.

Dijo que hay muchos suplentes y necesidad de que se abran plazas porque se les exige al tener que estar disponibles a cualquier hora y en todos los turnos a veces doblando jornada.

En esta unidad ubicada en la colonia Altavista en Ciudad Valles son 230 trabajadores con base, más unas 80 enfermeras, 40 administrativos y entre 60 a 80 médicos eventuales.

“Sí está enlistada mucha gente eventual pero no hay coberturas porque no quieren venir, se batalla para la asistencia porque el pago no es justo. Como sindicato hemos intervenido para que el sueldo se les dé a tiempo. En las clínicas de otros municipios como Xilitla, Tancanhuitz, Ébano, Tamuín donde también hay personal que necesita ser basificada”.

JACM