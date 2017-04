Diarreas, el mal que se dispara en época de calor y vacaciones

Guadalajara

Las enfermedades diarreicas son el trastorno más común que padecen los seres humanos, apenas después de los resfriados. Se cuentan por millones los casos cada año. En el pasado, llegaron a provocar gran mortandad. Las diarreas hoy suelen ser pasajeras, pero no siempre inocuas, por lo que ameritan atención, especialmente en esta época primaveral en que los casos se disparan por el calor y por el cambio de hábitos alimenticios en los días de asueto.

"Ninguna diarrea es normal. La diarrea es un aumento en las evacuaciones y la pérdida de consistencia de las heces, que son más aguadas. Tres evacuaciones o más de lo habitual –algunas personas evacúan una, otras dos veces al día-, ya lo podemos considerar un cuadro diarreico", explicó el infectólogo Esteban González Díaz, jefe del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Civil de Guadalajara "Fray Antonio Alcalde".

Ante una diarrea es fundamental que se reponga de inmediato todo el líquido perdido para evitar la deshidratación que ocasionan las propias evacuaciones, sobre todo en niños y adultos mayores, quienes pueden llegar a presentar complicaciones en cuestión de horas. Luego debe atenderse el tipo de enfermedad.

Hay diarreas agudas y diarreas crónicas. Las del tipo agudo en la mayoría de los casos obedecen a una infección intestinal (gastroenteritis) adquirida porque se inoculó un agente infeccioso que luego se multiplicó en el intestino, sean bacterias, virus o parásitos intestinales. Para su tratamiento se requerirá de un antibiótico.

Otra causa es la intoxicación alimentaria, por consumir agua o alimentos que ya estaban en descomposición. "En estos casos, las bacterias generaron toxinas que contaminan los alimentos y son estas toxinas las que provocan náuseas, vómito y evacuaciones líquidas", indicó el especialista del Hospital Civil. El manejo de este tipo de intoxicaciones, no requiere de medicamentos antibióticos si se siguen las medidas de cuidado que indique el médico.

Las enfermedades diarreicas agudas son las que se disparan en época de calor porque los alimentos se echan a perder más rápido y no se siguen los pasos para conservarlos adecuadamente en refrigeración. De hecho, los puestos callejeros de comida carecen de esta red de frío y, al estar expuestos a la intemperie con una mayor temperatura, entran en descomposición más rápidamente.

"Esto facilita que las bacterias formen toxinas en las intoxicaciones alimentarias, o que se multipliquen las bacterias en las gastroenteritis infecciosas", mencionó.

En todo caso, sin importar su origen, son muy molestas y pueden echar a perder unas vacaciones.

De hecho, la "diarrea del viajero", hace alusión a la enfermedad diarreica que se presente al viajar, la cual obedece que se relajan y/o modifican los hábitos alimenticios. Hoy día, es común que se presenten intoxicaciones alimentarias en los servicios de bufet.

El entrevistado dijo que el impacto de cuadro diarreico varía de persona a persona. En un paciente joven y sano su efecto y duración será menor; en cambio en un niño, un adulto mayor, una persona con diabetes o daño renal se puede descompensar y su enfermedad de base se puede complicar.

Al día de hoy, lamentablemente, en países en subdesarrollo del mundo, las enfermedades diarreicas continúan siendo una de las principales causas de muerte infantil. México ha logrado darle la vuelta a esta estadística, a través de las campañas nacionales de salud; pero aún llegan a presentarse fallecimientos en ciertas poblaciones, refirió González Díaz.

"Son comunidades que no tienen acceso a buena calidad del agua, acceso a atención médica cercana, los niños se comienzan a deshidratar y se pueden complicar, lo menos causar daño orgánico, insuficiencia renal aguda por el esfuerzo al deshidratarse su cuerpo".

Mención aparte son las diarreas crónicas, resultado de la inflamación persistente del tracto intestinal, por otros trastornos como la enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa.

Sueros



"Lo primero es lo preventivo", enfatizó el doctor González Díaz. Esto supone seguir medidas simples como lavarse frecuentemente las manos, preparar y consumir alimentos bien lavados y bien cocidos o en el caso de frutas y verduras, ya desinfectados; evitar la comida en lugares de evidente poca higiene, donde hay mucha tierra o no se lavan las manos; no ingerir comida de dudosa procedencia, y no dejar los alimentos a la intemperie por horas, sino conservarlos bien refrigerados.

Ya instalada la diarrea es importante prevenir la deshidratación, no sólo mediante la reposición de líquidos, pues esto no es suficiente, sino de los electrolitos (sales que también pierde). El estándar es el suero oral, que debe administrarse en los niños menores de dos años de edad, de dos a tres onzas luego de cada deposición líquida y en niños mayores de dos años, de tres a cinco onzas tras cada evacuación.

Los adolescentes, jóvenes y adultos pueden también recurrir a los sueros orales en la cantidad que el médico recomiende.

Antidiarreicos



Sobre el uso de antidiarreicos, el infectólogo recomendó ser precavido y lo detalló coloquialmente. "Ante una intoxicación alimentaria, lo que el cuerpo es vomitar y es evacuar la toxina, y sólo debemos reponer líquidos y sales, no es necesario un antidiarreico... Cuando son gastroenteritis tenemos que dar un antibiótico que acabe con la infección".

En ese sentido, hay fórmulas antidiarreicas combinadas con antibióticos que pueden ser prescritos por el médico. En el mercado, también hay fórmulas que ayudan a que la consistencia de las heces sea más sólida sin parar la motilidad; pero hay otros antidiarreicos que lo único que hacen es que reducir el movimiento del intestino y por lo tanto habrá menos evacuaciones, pero aún así, habrá pérdida de electrolitos en las evacuaciones que se tengan.

"Esos antidiarreicos no nos sirven. Lo único que conllevan es el riesgo de que la persona se ponga más mal y hay ciertas infecciones gastrointestinales que pueden causar que se perfore el intestino de tanta inflamación. No debemos automedicarnos", exhortó. De ahí que un profesional de la medicina, es el guía para señalar el tratamiento más adecuado para que la diarrea remita en corto tiempo.

Claves

La diarrea

Es un trastorno que consiste en evacuar heces acuosas o sueltas.

Causas

Las diarreas agudas suelen ser provocadas por bacterias, virus o parásitos intestinales (gastroenteritis)

Por intoxicación alimentaria (consumir agua o alimentos contaminados)

Tratamiento

Prevenir la deshidratación mediante líquidos y sales como las contenidas en el suero oral

Continuar la lactancia materna

Administrar líquidos o alimentos preparados mediante cocción de cereales en grano o molidos (arroz, maíz o cebada) y cocinados en agua.

Evitar bebidas carbonatadas (refrescos).

Seguir con la alimentación no irritativa.

Evitar medicamentos antidiarreicos sin prescripción médica

No medicar a niños con dosis de adultos.

