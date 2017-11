Es 7% mayor el presupuesto estatal del Hospital Civil para 2018

Guadalajara

No baja, pero es insuficiente. Con la propuesta de incremento que presentó el Ejecutivo estatal el jueves pasado, más recursos propios, el presupuesto que recibirá el Hospital Civil de Guadalajara (HCG) para el próximo año aumenta. El apartado de ingresos estatales representa un 7 por ciento de incremento, precisó el director general del Organismo Público Descentralizado (OPD), Héctor Raúl Pérez Gómez.



El presupuesto total es cercano a los 4 mil 700 millones de pesos, que incluye la propuesta enviada por el Ejecutivo (3 mil 727.9 millones de pesos) y los recursos propios, puntualizó Pérez Gómez, en entrevista este lunes con medios de comunicación.



Los recursos propios se refieren al Seguro Popular, Gastos Catastróficos y cuotas de recuperación y eventuales donaciones.



Sólo el presupuesto estatal representa “aproximadamente un aumento del 7 por ciento respecto al del 2017, que yo considero insuficiente; nosotros hemos planteado un incremento del 12 por ciento”, resaltó el directivo, tras mencionar que ha crecido la demanda de pacientes y hay proyectos en desarrollo para fortalecer la infraestructura.



Por otra parte, el directivo consideró viable la propuesta de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), de crear una bolsa específica de recursos para sufragar la atención a pacientes del Seguro Popular que acuden a las dos unidades hospitalarias, para evitar los rezagos en pagos y problemas financieros que se han presentado los últimos años.



“El hecho de que el hospital ya no depende de esos vaivenes que han sido desgastantes… me parece una buena idea”, dijo y añadió: “Creo que va a ser una forma de hacerlo mucho más práctica, expedita, transparente y como consecuencia el retorno de recursos al hospital pues será mucho más rápido que ese es el principal objetivo”, opinó.



Pérez Gómez explicó que esta bolsa sería administrada por el gobierno del estado a través de la SSJ, con una base aproximada a 900 millones de pesos, recursos de origen estatal, que corresponden al monto aproximado que se ejerce por año para atenciones del catálogo Cauces a derechohabientes del Seguro Popular.



“El recurso sería mensual con una ministración programada, preestablecida, dividida en doce entregas de los meses del año”, apuntó. En este momento se evalúan los detalles y la decisión se podrá definir a mediados de diciembre, señaló Pérez Gómez.



Este año el HCG dio un millón 200 mil atenciones de salud en sus dos unidades, la mayoría son pacientes del Seguro Popular.

MC