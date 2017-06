Monterrey

En un recorrido de MILENIO Monterrey por el Corredor del Arte en el barrio antiguo, diversos oferentes coincidieron en que actualmente corre peligro el comercio de objetos artesanales por la llegada de productos económicos fabricados en China.

Asimismo artistas, coleccionistas y artesanos coincidieron en que los productos se devalúan porque los mexicanos no aprecian el esfuerzo y el tiempo que toma realizar o conseguir cada pieza.

Margarita, originaria de Oaxaca, vende prendas bordadas en el Corredor del Arte y explicó que las piezas más laboriosas hechas en telar pueden tomar hasta tres años, sin embargo, las vende en 2 mil 800 pesos, precio que incluso se niegan a pagar los clientes.

Si dividimos los 2 mil 800 pesos que cuesta la prenda entre los tres años de elaboración son sólo 2.55 pesos de ganancia al día por el producto.

Por su parte, Nohemí Villalobos, de 30 años, es originaria de León, Guanajuato, y desde hace seis meses vende en el corredor artesanías en técnicas de filigrana, macramé o arte con piel, aunque indica que las ventas han disminuido por la competencia de productos más económicos de origen Chino.

"Ahorita el mayor enemigo del artesano es el producto chino. El chino viene y da una pieza que yo doy en un precio, a mitad de precio más barato, y a uno como productor sí lo limitan porque yo vivo de esto, entonces sí tengo que estar buscando el punto de no exagerar pero también de no bajarme demasiado, porque por el tiempo ya no es costeable", expuso.

Cada producto puede tomar desde días a meses según la complejidad del detalle, dijo Nohemí, pero sólo algunos clientes respetan el precio sin "regatear".

Dalinda de Bracho, narró que durante 12 años se ha dedicado a la venta de antigüedades y artículos coleccionables en especial militaría mexicana, piezas de decoración y libros; pero en este tiempo ha encontrado a pocas personas que conocen del valor de los objetos.

"Pudiera haber una espada por ejemplo de unos 15 mil pesos porfiriana o a lo mejor una pieza coleccionable que pueda ser más nueva pero que sea una escultura firmada o algo que su valor pueda ir hasta los 100 mil pesos o sea aquí encuentras cosas desde 10 pesos o 5 pesos hacia arriba", indicó.

Hay oferentes que señalan que los ingresos bajaron drásticamente durante el periodo de mayor inseguridad en el estado, pero han ido incrementando nuevamente, por lo que ven con optimismo las ventas para este 2017.

La tradición del Corredor del Arte comenzó desde hace 13 años, enclavado en el corazón de Monterrey en la calle de Mina esquina con Abasolo; sus pasillos albergan objetos antiguos, collares artesanales, pinturas, joyas musicales en vinyl, blusas bordadas, figuras coleccionables de Star Wars de los años 70s, entre otras cosas.

Con el paso del tiempo se ha ido convirtiendo en uno de los paseos dominicales predilectos para visitantes locales y turistas.

