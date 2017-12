Matthieu Tardan... con oficio ¡para quitarse el sombrero!

Tener la línea en la sangre y pasión por hacer sombreros, sin duda, son claves para ser un buen sombrerero.

Un ejemplo claro es Matthieu Tardan, creador de la marca homónima en Nuevo León desde 2001 y ligado, por tradición familiar al sombrero, desde 1847.

En entrevista, el artista del sombrero refiere que a nivel nacional quedan pocos como él, quien, asegura, aún trabaja con el método tradicional.

Pero ¿qué se necesita para ser un buen sombrerero?

“Primero tener la línea en la sangre, que en mi caso aplica porque soy la cuarta generación, y luego tener esa pasión para hacer los sombreros, que sí la tengo al 100 por ciento, y pues tener conocimiento de toda la producción de los sombreros.

“Sombrereros así que trabajan con las manos y hacen sombreros con el método tradicional yo creo que apenas pasan de diez a nivel nacional, y Santos del Ángel Guadalupe, que trabaja aquí conmigo, es uno de ellos”, señala.

Y advierte que la ventaja de hacer un sombrero a mano es que se tiene más versatilidad para hacer cualquier tipo de forma.

Además de dedicarse a la fabricación de sombreros, en la sombrerería Matthieu Tardan, cuyo lugar se ubica en la emblemática Calzada Madero en el centro de Monterrey, también se tiene entre sus servicios el de limpieza y planchado, entre otros.

“La reparación del sombrero, que es una prenda muy personal y muy íntima, la gente le gusta conservarlo mucho tiempo, necesitan alguien que se los pueda arreglar bien con un proceso tradicional, y como somos fabricantes, sabemos cómo limpiarlos.

“Nosotros somos fabricantes, somos sombrereros, y yo me considero un sombrerero de tradición y de profesión, pero hay muchas tiendas que distribuyen sombreros, pero no son sombrereros, porque no son fabricantes”, destacó.

Matthieu comparte como son ahora los más de 80 artículos con los que cuentan para atender al mercado que gusta de este tipo de prendas.

“Yo aquí aumenté la línea metiendo más artículos vaqueros, la línea de sombrero de papel de arroz, la línea de los Panamás, la línea de todos los sombreros de fieltro en vaquero, y lo que son los Indianas y Australianos, lo que no tenía Tardan en su negocio original.

“Matthieu Tardan resurge con todo lo tradicional más todo lo enfocado al norte, completando una línea mayor de 80 artículos que cubren todas las necesidades, incluidos los bailes regionales, golf, pesca, playa, cacería y rodeo”, explicó.

E incluso no solo la marca resurgió, sino, considera, el boom del sombrero se volverá a vivir en México, sobre todo, en el noreste del país.

Esto porque aseguró que en 2018 o 2019 se verá en México y a nivel internacional un nuevo boom del sombrero como prenda de moda.

“Hay muchos más jóvenes que están usando sombreros de ala corta, y muchos niños también, y en todas las revistas grandes de moda está resurgiendo el sombrero, hay un regreso al sombrero notable que yo creo que si no es el año que viene, al siguiente, se va a dar un boom otra vez”, adelantó Matthieu Tardan.





La historia

El apellido Tardan ha estado ligado al sombrero de manera nacional e internacional desde 1847, pero aquí en Monterrey desde 2001.



El emblema: “De Sonora a Yucatán se usan sombreros Tardan” fue acuñado por el abuelo de Matthieu Tardan, Don Carlos.

En la Sombrerería Matthieu Tardan no solo son fabricantes, sino que tienen entre sus servicios el de limpieza y planchado, entre otros.