Mariguana, una opción para tratamiento del dolor

Toluca

Es una planta tan antigua como polémica, durante siglos, la mariguana ha sido utilizada como remedio medicinal, componente textil, para consumo recreativo, parte de sus componentes probados en pacientes con parkinson, alzheimer y cáncer. Una planta que seca y procesada, para su venta ilegal significa millones de dólares y euros que no llegan a quienes la cultivan o resguardan las hectáreas de siembra, pero también el motivo de miles de muertes relacionadas con el narcotráfico. La legalización de su consumo es un debate que en México polariza las opiniones de especialistas médicos, abogados y sociedad, pero que ha olvidado a aquellos que gracias a fumarla o untarla han sobrevivido al dolor de una enfermedad que carcome sus huesos.

En Toluca, hay varios cultivos de la planta, los propietarios la siembran para consumo personal.

Del remedio casero al consumo responsable

En la capital mexiquense hay jóvenes que impulsan una nueva cultura del uso de la mariguana.No se trata de inhibidores del sistema nervioso que los libere de problemas personales, ni curiosidad por la sensación que producen las drogas sino de emplear una planta señalada por la mayoría, pero capaz de liberar, relajar o curar enfermedades.

La historia de Julio, como lo llamaremos para resguardar su identidad, inició a los 15 años cuando fumó cannabis por primera vez y decidió cultivarla para no tener que comprarla. "Quise sembrar para no contribuir al narcotráfico. No fumo diario, y con la madurez he espaciado los días, pero no he dejado de hacer nada a cambio de usarla". El joven de 30 años tiene una planta de más de un metro de altura, además de una que apenas comienza a crecer.

Intentó con una hace dos años, pero se le secó. Hace poco consiguió mariguana morada, de ella surgieron semillas de macho y hembra, esta última es de la que surge la flor que contiene el tetrahidrocannabinol (THC), sustancia química de la cannabis. Sin embargo aclaró, no la comercializa y solo fuma en su casa, en el balcón acondicionado para consumirla.

Vive con sus padres, por lo que comparte este espacio con las plantas de su mamá, quien la consume desde que le diagnosticaron fibromialgia, y no tiene opinión sobre este cultivo. - Le preguntamos si cambió su percepción sobre la planta a partir de su consumo- "Sí, no sintió el cambio en la vista o el oído, pues al fumarla se agudizan los sentidos, piensa que no se siente nada, pero se relajó, durmió bien y sobre todo, se le quitó el dolor".

Julio no es el único que optó por esta opción, un amigo suyo tiene en su invernadero orquídeas y mariguana. Su producto no está a la venta, es para ellos, dice que "tiene mejor calidad y no promueve la adicción, es recreativa".

La adicción no está comprobada, su utilidad medicinal sí

El doctor en Biotecnología de nutracéuticos y fármacos e Ingeniería Química, Miguel Ángel Ontiveros, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, (ITESM), reconoció que una molécula es buena o mala según el uso que le da cada persona, depende de la concentración de la sustancia, es decir, quien abusa de ella desarrolla consecuencias perjudiciales a nivel neuronal, pero algunos estudios demuestran que la cannabis en dosis moderadas produce efectos benéficos en los síntomas de algunas enfermedades.





"Tiene mucho potencial para ayudar en materia medicinal".

En algunos países aprueban su uso fumado para patologías graves, por ejemplo personas con migrañas o trastornos psicológicos, donde existe evidencia de efectos benéficos. "No puedo mentir, hay muchas hipótesis sobre usarla en pacientes con cáncer, parkinson, alzheimer. Aunque no hay comprobación científica sobre los resultados en el uso de cremas o pomadas, no hay un registro metodológico desarrollado por algún grupo científico".

Añadió que hay personas más susceptibles que otras a presentar dependencia clínica y no es posible generalizar si todos los que la consuman serán adictos, para ello es necesario hacer estudios.

Cuando la colocan de manera tópica, es decir, como ungüento; la sustancia psicoactiva no genera perturbación sicológica. La reacción es solo el adormecimiento de la piel o del dolor según sea el caso, pero nunca una depresión del sistema nervioso central como ocurre al secar la hoja y quemarla, dando actividad a los cannabinoides.

"Desde hace siglos que el conocimiento de las personas sobre las plantas conlleva este tipo de prácticas, no solo con la mariguana sino con otras hierbas, pues con la finalidad de resolver problemas de salud, hay quienes recurren a ellas. En el caso del cáncer no es un sustituto del tratamiento médico, pero al sufrir de dolor intenso, ayuda para superar etapas sumamente dolorosas, porque "los fármacos son muy agresivos y sus efectos severos sobre el cuerpo".

La legalización, un tema urgente para México

México debe poner sobre la mesa el tema de la legalización de manera inmediata porque conlleva una guerra contra el narcotráfico que ha cobrado más de 150 mil vidas, mientras del otro lado de la frontera crece el consumo, y ya la han legalizado en varios estados de la Unión Americana, consideró el director del Departamento de Derecho del ITESM Campus Toluca, Arturo Argente Villarreal.

Subrayó que, sin embargo, a los líderes de los cárteles no les son confiscados los bienes producto de este mercado, tampoco son encarcelados los responsables de su propagación, simplemente se observa el incremento en el número de adictos a esta planta y otras sustancias ilegales.

En Estados Unidos, son al menos tres ciudades que permiten su uso, lo que debería encauzar al país en el mismo sentido, al ser un tema común entre ambas naciones, pues si bien es un asunto global, puede acotarse principalmente con el mayor consumidor de drogas, que es el vecino del norte.

Además, Uruguay avanzó en este sentido, lo que debe llevarnos a un debate diferente, "sin ningún tabú y con la mayor madurez posible".

"Es importante por la ubicación de México, el lugar que ocupa en Latinoamérica porque rompería varios paradigmas, además pondría a escrutinio de otras naciones el futuro del tema de las drogas, cuáles se deben legalizar y las que no. Pero debe tratarse con expertos en la materia".

Reveló que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación legalizó el uso medicinal de la mariguana es una pauta para revisar a gran escala y en todos los sentidos el beneficio de legalizarla, pues "la realidad nos ha rebasado, es importante que veamos de forma crítica que se puede volver un problema de salud pública, especialmente por las personas en situación de pobreza".

El especialista insistió en que si el mayor consumidor de drogas y en el mundo se arriesgó a legalizar el uso de esta planta, es prudente que México lo considere.

MMCF