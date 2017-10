Joven escapa de Chiapas para evitar ser vendida

Saltillo, Coahuila

Con el sueño de ser maestra y poder ayudar a otras niñas, que al igual que ella sueñan con estudiar para mejorar sus comunidad, María Sofía debió escapar de su casa a los 15 años y evitar ser vendida por 5 mil pesos a un hombre.

En algunas regiones de Chiapas es común que las familias vendan a sus hijas después de los 12 años, María Sofía fue rescatada cuando tenía 15 años por su hermano, quien decidió llevarla a Saltillo para que la joven estudiara.

Sofía actualmente tiene 17 años, es originaria de Chalam Mitontic comunidad de San Cristóbal de las Casas, cursa el tercer semestre de preparatoria y vive con otras 20 jovencitas de Chiapas en el albergue el Maná de Hoy.

Quiere ser maestra para regresar a su pueblo para evangelizar y concientizar a su gente para erradicar la venta de niñas.



Recordó que a las mayores, las de 17 y 18 años, los hombres jóvenes ya no las quieren para esposas, por lo que los papás las venden a hombres adultos y las entregan sin más, sin preguntarles si están de acuerdo.

“Depende de los papás, hay algunos que piden de 5 mil pesos pa' rriba, para que se puedan casar y no te van a preguntar si quieres casarte con él, sólo te entregan en sus manos”.

“Hay algunas que las golpean, las maltratan, porque no quieren casarse, pero como los papás necesitan el dinero tienen que vender a sus hijas”.

La joven expuso que una de sus hermanas se negó a ser vendida por lo que la golpearon a tal grado que requirió ser hospitalizada, sin embargo una tía las ayudó y les brindó apoyo en lo que lograron salir de Chiapas.

“Me trajo mi hermano a Saltillo para que no me pasara como a las demás muchachas, ya tengo 2 años, como mi papá ya no está con nosotros, mi hermano es el que se hace cargo de nosotros y dijo que me traía a Saltillo porque aquí estaba mi bienestar".

Todo lo que vivió en su comunidad ha servido para motivarla a seguir aprendiendo, estudiar, con el objetivo de regresar y tratar de terminar con la venta y los matrimonios de las niñas.

rcm