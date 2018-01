Reconocen trayectoria de María Rosario Mendoza

Guadalajara

Este año que termina será inolvidable para María Rosario Mendoza Verduzco. La empresaria, diseñadora y fundadora de Takasami recibió varios reconocimientos a lo largo del año.



En abril de este año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), le otorgó el Premio Women Together, por su aportación a la cultura mundial a través de sus creaciones de arte y su trabajo con artesanos de diferentes regiones del país.



En julio pasado ganó la máxima presea que otorga el sector industrial denominada Premio Medalla al Mérito Industrial 2017, luego que el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) reconoció su trayectoria empresarial y su labor altruista en favor de la sociedad.



"Este premio lo veía más difícil que de la Organización Naciones Unidas, nunca me lo habría imaginado porque en la industria jaliscienses que es tan diversa y productiva existen grandes figuras masculinas", dijo Mendoza Verduzco, quien recibió el premio del gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval en Expo-Guadalajara.



"Estoy gratamente sorprendida con esta noticia, mi agradecimiento a quienes votaron por mí. Este reconocimiento me compromete aún más a seguir trabajando por el sector industrial al que pertenezco", manifestó Mendoza Verduzco, quien junto otros 21 empresarios distinguidos por su trayectoria empresarial y valores de cada sector productivo de la industria jalisciense fueron reconocidos.



María Rosario Mendoza Verduzco ganó el premio a la Medalla al Mérito Industrial 2017 por su labor altruista con la sociedad y su trayectoria empresarial porque a través de sus diseños contemporáneos confeccionados en tela manta con motivos prehispánicos y el folklor mexicano expresados en sus colecciones de vestidos han conquistado a la industria de la moda.



Mendoza Verduzco, originaria del estado de Michoacán, ha adoptado a Jalisco como estado, después de vivir en esta tierra durante más de 40 años, lugar donde ha desarrollado sus actividades culturales, empresariales y de participación comunitaria, es casada, madre de cuatro hijos y una apasionada de la cultura mexicana y del emprendimiento empresarial.



La empresaria y diseñadora galardondaa, es industrial del sector vestido desde el año 1973, y siempre se ha distinguido por su apoyo en actividades comunitarias, sociales y de integración empresarial; mientras que su empresa, Takasami, ha logrado posicionar su marca en el mundo de la moda socializando la cultura mexicana, lo que le ha generado reconocimientos a escala local, nacional e internacional.



Las creaciones de Mendoza Verduzco son bordados y textiles de diferentes regiones de México conocidas y valoradas por artistas, corporativos, gobiernos de México y otros países, le han permitido también el reconocimiento de jóvenes diseñadores y emprendedores.



Su participación en proyectos culturales ha sido muy diversa, desde presentaciones de su colección privada de vestidos con temas nacionales, hasta la elaboración de vestuarios para espectáculos.



En el área de los negocios es fundadora y empresaria desde el año 1986, de las empresas Casa de Arte Mexicano, S.A. de C.V., Arte y manta, S.A de C.V. y Tendencia Mexicana, S.A. de C.V., empresas dedicadas al diseño, fabricación y comercialización de prendas de vestir, blancos, mantelería y uniformes empresariales, atendiendo el mercado nacional y el de exportación.



Entre sus clientes se encuentran un gran número de hoteles de categoría superior, tanto en México como en el extranjero, boutiques de prestigio, cadenas comerciales, tiendas propias y un sinnúmero de clientes entre artistas, gobierno, corporativos y eventos culturales y deportivos de orden nacional e internacional.



"Fue un año muy difícil en muchos aspectos, pero también tuvimos muchas satisfacciones y eso nos motiva a seguir trabajando y a seguir haciendo lo que nos gusta", dijo.



"Todos los premios fueron importantes, cada uno es su tipo tiene su importancia, el haber recibido el premio Women Together en New York fue algo extraordinario, la medalla al Mérito Industrial también es algo muy motivante y me honra mucho el haber recibido y me compromete", concluyó.



Además Rosario Mendoza este año recibió un reconocimiento de parte del sector de la moda y por la Paz este año.



"También fue un reconocimiento que mucho valoro, es mi sector en el que me siento que debo apoyar y poner en alto y eso me compromete mucho", dijo.

SRN