Zavala busca firmas en Jalisco para candidatura independiente

Guadalajara

Acompañada de panistas jaliscienses, Margarita Zavala inició su visita a Guadalajara para recolectar firmas que le ayuden a lograr su registro como candidata independiente a la presidencia del país. Se reunió a las cinco de la tarde del miércoles con militantes del Partido Acción Nacional (PAN) quienes otorgaron su apoyo con firma digital.

El ex gobernador, Alberto Cárdenas Jiménez fue uno de los panistas mayormente identificados que estuvo al lado de la ex primera dama. También estuvieron perfiles ligados al PAN como Maricarmen Mendoza, Cristina Solórzano, Lilia Bejarano, Tarcisio Rodríguez y José Luis Treviño.

Margarita Zavala afirmó que los panistas de Jalisco que decidan apoyarla con su firma no pueden ser expulsados de Acción Nacional y de ser así “yo lamento que sea así porque realmente la ley electoral dice claramente: no es ni siquiera un compromiso de voto, es un apoyo a una alternativa. Por eso lo digo, me pongo en mano de los ciudadanos para que se abra esta alternativa”.

Por su parte, Alberto Cárdenas se dijo convencido de apoyar a Margarita Zavala, él no observa “una cacería de brujas” por parte del PAN Guadalajara para sancionar a aquellos que otorguen el apoyo a la esposa del ex presidente Felipe Calderón.

“Yo estoy apoyando a una panista, a una humanista, estoy apoyando a la más panista de todas las panistas que están en la contienda y me siento tranquilo con migo mismo (…) sí se da (el proceso de expulsión), en su momento, sus razones tendrán, la parte legal se tendrá que ver muy bien. Hay cerca de mil casos adelante del mío, entonces que se proceda si es el caso. Entonces yo quisiera seguir siendo y estar dentro del PAN”, dijo Cárdenas Jiménez.

Jalisco fue el primer estado que visitó la aspirante a candidata independiente para su recolección de firmas, posterior a iniciar el proceso en la Ciudad de México. Durante el miércoles se concentró en Plaza Liberación en el centro Histórico de Guadalajara. El jueves también estará presente con actividades en la capital jalisciense.

Requiere reunir un total de 866 mil firmas pero el objetivo es lograr un millón de apoyos. De Jalisco espera obtener el uno por ciento de firmas del padrón electoral que se contabiliza en cinco millones 890 mil personas por lo que se buscaría reunir alrededor de 58 mil 903 firmas en la entidad. Esto porque el apoyo se debe de distribuir en al menos 17 entidades federativas. El periodo para juntar las firmas concluye el 12 de febrero de 2018.

MC