Con baile y canto acompañan protesta

Torreón, Coahuila

Con el sonido de las manifestaciones de Morena de fondo, fueron llegando poco a poco los viejitos que nunca faltan al baile en la Plaza de Armas.

Era temprano, cerca de las 5:45 pm y el sol aún relumbraba con fuerza.





En escena estaba Pancho, ataviado con un saco verde, guantes y lentes negros, con lo que al parecer era una peluca.

Los bigotes canosos lo delataban. Él, aunque no sabía bien las canciones que interpretaba, no soltó el micrófono.

Sin embargo ya había sillas ocupadas por personas de la tercera edad vestidas con sus mejores galas, dispuestos a olvidar lo cara que es la vida hoy en día.

"Pos' pa que nos ponemos tristes. Si nos va a pegar, oiga pero mire, no tiene caso. Que dicen que ya está el camión mas caro, pero de las que vienen no ha faltado ni una", comenta la señora Herlinda quien asegura ser una de esas que no faltan.

"Les voy a cantar otra canción y aprovéchenme que estoy al dos por uno, en oferta. No se crean, esto yo lo hago por deporte", dijo el cantante Pancho sin perder el glamour y cuidando que la peluca no entre en su boca.

"...y te has pintado la... de carmín. Y te has... el... que te ragaló...", una bonita melodía que casi sonaba como albur de los feos.

Para cubrir los servicios y el sonido, los organizadores pasan una charola, hoy tendrán que pasarla más veces.





"Yo pos soy pensionado. Si sé que todo va a estar más caro pero sabe que, venir aquí me da mucha alegría. Ya veré cómo le hago pero no pienso dejar de venir cada que pueda", dijo el señor Chuy que recibe una pensión de mil y feria de pesos mensuales.

Pancho ha enviudado y ahora vive con una hija.

"Nomás no nos quieran quitar estos gustos por que ahora sí nos matan a todos", comentó antes de regresar con otra canción.





rcm