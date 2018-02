Con marcha piden a Fiscalía localizar con vida a 'Mary'

Toluca

Familiares y amigos de María Angélica Sotelo García, de 17 años de edad, marcharon por las calles de la ciudad hacía la Fiscalía mexiquense, para demandar a la autoridad la aparición con vida de la joven, reportada desaparecida hace nueve días.

En la marcha que partió hacia la FGJEM, el padre de "Mary", pidió a las instituciones investigadoras continuar con las labores de búsqueda, al igual que a los ciudadanos, para que puedan aportar cualquier dato que permita su localización.

TE RECOMENDAMOS: Edomex 2017: 57 feminicidios y 301 homicidios dolosos

"Salió a su servicio social y no llegó, hemos acudido a hacer la denuncias correspondientes, pero no han avanzado nada, pues ayer nos dijeron que no les han entregado la sábana de información de la línea telefónica, que es lo que ellos pueden investigar".

El pasado 29 de enero, Mary salió de su domicilio en Santa Ana Tlapaltitlán con rumbo a una guardería ubicada en Toluca, donde realizaba su servicio social, desde entonces se desconoce su paradero.





Como señas particulares María Angélica tiene complexión robusta, cara redonda, cabello castaño claro, tez blanca, labios finos, nariz chata y tiene una verruga en el pómulo derecho.

El día de su desaparición vestía pants rojo, sudadera azul con blanco y tenis blanco con dorado.

LC